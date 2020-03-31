Волна сокращений стартовала с Кивиыли

Входящее в группу "Alexela" предприятие "Kiviõli Keemiatööstus" сообщило, что сократит 29 работников в марте и 29 в апреле. На крупнейшем предприятии города Кивиыли работает около 600 человек, то есть работу потеряет каждый десятый.

Руководитель предприятия Прийт Орумаа сказал, что, к сожалению, нельзя обещать, что эти сокращения будут единственными. "В сланцевом секторе экономическое положение резко ухудшилось, и, к сожалению, ухудшение продолжается", - сказал он, указав как на резкое падение цены на нефть, так и на чрезвычайное положение, введенное из-за распространения коронавируса.

Исполнительный руководитель "Alexela Group" Андреас Лаане отметил, что на данный момент иных вариантов для выживания отрасли, к сожалению, нет. "Сегодня никто из нас не сможет спрогнозировать окончательный финансовый ущерб, который будет сопутствовать пандемии коронавируса, и его размер. Я очень надеюсь, что мы сможем спасти большую часть рабочих мест в химической промышленности, мы сохраняем надежду на максимально быструю стабилизацию ситуации", - сказал Лаане.

В марте в Ида-Вирумаа прибавилось 300 безработных

Заведующая Ида-Вирумааским отделением кассы по безработице Аннеки Теэлахк сказала, что "Kiviõli Keemiatööstus" - первое из крупных предприятий, сообщившее о столь крупном сокращении во время чрезвычайного положения. "Но это не значит, что их не будет. Многие говорят, что сокращений не избежать. Скорее, решения откладывают, чтобы дождаться предлагаемых государством мер по смягчению ситуации и на основании их решить, как действовать дальше", - сказала она.

Вместе с тем Теэлахк отметила, что сокращений поменьше было довольно много, и так в течение марта число безработных в Ида-Вирумаа выросло на 300 человек. По состоянию на понедельник в качестве безработных в Ида-Вирумаа были зарегистрированы 7130 человек. По словам Теэлахк, это тот же уровень, что был во время последнего крупного кризиса безработицы в Ида-Вирумаа в начале 2017 года, когда работников сократили как сланцевые предприятия, так и производитель удобрений "Nitrofert".

АННЕКИ ТЕЭЛАХК: Многие предприниматели говорят, что сокращений не избежать.

Аннеки Теэлахк сказала, что на этой неделе касса по безработице должна приступить к приему ходатайств о смягчающих мерах, так как создание необходимой для этого инфосистемы завершается. Также касса по безработице организует для предприятий вебинары, на которых расскажут о порядке возмещения заработной платы. По сообщению кассы по безработице, на минувшей неделе уведомление о сокращении подали 26 учреждений или предприятий, которые, согласно представленной первоначально информации, намерены сократить 424 работника.

Сокращения планирует большинство предприятий

В рамках опроса, проведенного уездными центрами развития в период с 18 по 24 марта, 52,4 процента предприятий сообщили, что им придется в ближайшее время сократить работников. Из 110 ида-вируских предприятий, участвовавших в опросе, такого мнения придерживался 61 процент.

Около 75 процентов предприятий прогнозируют, что в ближайшие недели их оборот снизится более чем на 50 процентов; в сохранение возможности платить зарплату работникам в течение следующих трех месяцев верило менее десяти процентов предприятий.

По словам члена правления Сети уездных центров развития Андреса Хуула, очень многим предпринимателям предстоит сделать тяжелый выбор. Те предприниматели, на которых кризис еще не обрушился всей своей тяжестью, тоже должны учитывать, что это, вероятно, лишь вопрос времени.

Старший консультант Ида-Вируского центра предпринимательства Лаури Ялонен отметил, что положение предприятий Ида-Вирумаа, судя по этому опросу, незначительно отличается от остальной Эстонии. "В разных секторах ситуация немного отличается. Если в туризме оборот сразу рухнул до нуля, то в производстве и строительстве деятельность все еще идет, но и там проблемы усугубляются. От ранее запланированных объектов отказываются, в промышленности часть предприятий лишилась рынка и нарушена логистика. Сами логистические предприятия тоже испытывают трудности, - рассказал он. - Картина очень запутанная, но у всех положение весьма плачевное, и ничего радостного это исследование не показало".