Смена власти снизила цену Оандуского визит-центра на треть

Если на заседании в феврале Люганузеское волостное собрание установило цену продажи Оандуского визит-центра местному обществу охотников на уровне 30000 евро, то в марте решение пересмотрели и уменьшили сумму на треть.
В феврале Люганузеское волостное собрание рассмотрело обращение Майдлаского общества охотников и объединяющего маленькие деревни района Оанду общества "Metsanurk", в котором общества просили продать им в порядке принятия решения опустевшее здание Оандуского визит-центра. За здание, которое Центр управления гослесами в свое время передал бесплатно Майдлаской волости для развития сельской жизни, деревенские общества предложили 20000 евро.
Так как цена недвижимости, согласно заказанному Люганузеской волостью оценочному акту, составляла 33000 евро, волость решила отказаться от проведения аукциона и продать здание обществу охотников, которое предоставит его в пользование также обществу "Metsanurk", но по цене 30000 евро.
На мартовском заседании волостное собрание должно было утвердить решение, но после того, как Энно Винни покинул собрание и его место занял Лейно Тамманн, расклад сил в собрании изменился, и оппозиция провела предложение о поправке, в соответствии с которым цену уменьшили до 20000 евро и дали на уплату суммы три года.
- Хотя волостному управлению было дано указание начать переговоры, в действительности никаких переговоров не произошло и общества были поставлены перед фактом, - констатировал внесший в собрание предложение о поправке Андреа Эйхе.
По его словам, следует все же исходить из той цены, которую общества в состоянии заплатить, и не вынуждать их брать на себя обязательства, которые им не по силам. "Общество охотников способно заработать около 6000 евро в год, а ведь нужно подумать и о том, что им нужно на что-то содержать здание", - сказал он.
По словам старейшины Люганузеской волости Виктора Рауама, он должен исходить из решения волостного собрания. "Проведем сделки так, как нам задано", - сказал он.