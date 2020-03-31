Посещаемость детсадов в Нарве - четверть от докризисной, горуправа не видит логики в отмене родительской платы

Оппозиционная фракция горсобрания "Наша Нарва" 17 марта сделала Нарвской горуправе предложение рассмотреть вопрос о временном прекращении взимания с родителей платы за место в детском саду до 1 мая в связи с особым положением. Соответствующий проект решения 23 марта был взят Нарвским горсобранием в производство.

Ежемесячная плата за место для одного ребенка составляет, согласно постановлению Нарвского горсобрания от 2008 года и в зависимости от конкретного детсада, 5 или 6 процентов от установленной в Эстонии минимальной зарплаты. В 2020 году это 27 или 32,4 евро в месяц соответственно.

В Нарве 17 детских садов, и по состоянию на 10 января в них было 2555 детей. Теперь, во второй половине марта, сумма приводимых в нарвские детсады детей колебалась в пределе от минимальных 565 (20.03) до максимальных 801 в начале коронавирусного кризиса (16.03). Например, конкретно 30 марта привели 699 детей (27%).

- Детские сады посещает примерно 25 процентов от обычного количества детей. Однако цифра может значительно меняться изо дня в день, - прокомментировала Лариса Дегель, заведующая сферой образования в отделе культуры Нарвской горуправы.

Соответственно, приблизительно 75 процентов семей продолжают платить за сохранение места в детском саду, при этом отказавшись от посещений по той или иной причине.

Фракция "Наша Нарва": "Мы составили проект решения, которое на время кризиса освобождает родителей от платы за место в детском саду. Такие меры уже приняты во многих местных самоуправлениях, в том числе и в Ида-Вирумаа. Решение по нашему проекту городское собрание может принять на электронном заседании".

Рассмотрев этот проект 25 марта, Нарвская горуправа представила горсобранию свое негативное заключение. Было составлено мнение, что освобождение всех родителей от обязанности вносить плату за место на период с 16 марта по 30 апреля "не является пропорциональной мерой для смягчения кризиса".

"Если освободить всех, то это окажет непропорционально негативное влияние на бюджет детсада, что, в свою очередь, может привести к неизбежной необходимости урезать зарплату работникам детсада. Этого горуправление в любом случае старается избежать".

Нарвская горуправа сочла предложение оппозиции горсобрания лишенным логики: одновременно и освободить всех родителей от платы, и держать детсады открытыми как можно дольше. "Невозможно держать детсады открытыми, если отказаться от финансовых предпосылок их работы".

"Самая пропорциональная, а также наиболее быстро реализуемая мера для освобождения от внесения платы за место - заявление родителя о (временном) отказе от места в детсаду", - резюмировали члены Нарвской горуправы во главе с мэром Нарвы Алексеем Евграфовым.

Директор нарвского детсада "Солнышко" Хели Адамович сказала "Северному побережью", что у нее нет образца такого родительского заявления о временном отказе от места - и нет информации о подобной возможности. "Навряд ли надо принимать такие жесткие меры", - считает она.

Детсад "Солнышко" сегодня посещают всего 20 детей из полного числа 187.