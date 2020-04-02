Коронавирус, гонконгский грипп и гражданская оборона

Мое поколение еще помнит эпидемию 1968 года, когда во всем мире, в том числе и в Эстонии, бушевал гонконгский грипп. Я учился тогда в начальной школе. Различие между тогдашней и нынешней ситуацией состоит в том, что тогда повсюду и в обязательном порядке надевали маски. Их носили врачи, медсестры, уборщицы, продавцы. Я помню, что даже обычные люди ходили по улицам в масках.

Классы пустовали, ведь большинство учеников болело. Учителя тоже вели уроки и ходили по коридорам в масках. Везде висели плакаты: "Осторожно, грипп!". Я, будучи первоклассником, тоже переболел этой болезнью. Первые дни не помню - был слишком сильный жар. По словам родителей, я лежал как труп. Выкарабкался благодаря славному доктору Ландау, работавшему в Кивиыли.

Сейчас наши врачи тоже стоят на передней линии борьбы. Со страхом думаю, что будет, если и они заболеют в массовом порядке. Вероятность этого слишком велика. Быть медиком - это значит нести ответственность и за жизнь других. В любой другой профессии еще можно как-то найти замену, в случае же врачей и медсестер - нет. Речь идет о крайне специфической профессии.

Наши аптекари долго оставались без защиты. Им не раздавали никаких личных средств защиты, не имелось также стеклянных перегородок. Я опять проведу параллель с ругаемым советским временем. Тогда аптекари все время были отделены от клиентов стеклом, в котором было прорезано отверстие. Общение с провизором происходило через это окошечко. Во время эпидемий персонал аптеки в обязательном порядке носил индивидуальное средство защиты, то есть тогда - ватно-марлевую повязку. Этого требовали строжайшие требования по гражданской обороне. Вирус нельзя было разносить.

К счастью, Вирумаа выделяется сейчас сравнительно низкой зараженностью.

После восстановления независимости мы уничтожили гражданскую оборону. Находящиеся у власти твердили десятки лет, что данная структура больше не нужна и является реликтом предыдущей эпохи. Теперь пришла беда. В советское время идея гражданской обороны состояла в том, чтобы она действовала в случае чрезвычайного положения. Имелись запасы медицинских принадлежностей, продуктов и лекарств, которые тогда шли в ход. В Норвегии подобная система сохранилась по сей день. Норвежцы сконцентрировали на складах достаточные запасы продовольствия, медикаментов и средств индивидуальной защиты. Мы подобным не занимались. Образно говоря, выплеснули младенца вместе с грязной водой.

К счастью, Вирумаа выделяется сейчас сравнительно низкой зараженностью. Хорошо, если бы так и осталось. К сожалению, среди нас есть такие, кто игнорирует распоряжения. Чем еще можно объяснить "народные походы" в условиях запрета, когда люди прогуливались бок о бок по походным тропам, предоставив вирусу полную свободу распространения. Коронавирус пробрался даже в Алутагузеский попечительский дом. Старики более восприимчивы к всевозможным болезням, ведь способность их организма к сопротивлению с годами ослабла. Достаточно искры, чтобы разгорелось пламя.

В СМИ каждый день повторяют: сидите дома. Пожилые люди должны бы просить детей или внуков приносить им продукты на дом. В газетах публикуется призыв: замечай и заботься о соседе. Однако как бы не так. Многие пожилые люди безответственно разгуливают вокруг и утверждают: они пережили войны и сталкивались со всевозможными болезнями, так что и этот коронавирус их не возьмет. Находятся упрямцы, открыто заявляющие, будто ограничение походов в магазин - это ущемление. Слов нет!

Часть соотечественников живет в другом информационном пространстве, и они верят тому, что говорят российские телеканалы. К сожалению, там не всегда звучит адекватная информация. У русского должен быть царь, которому верить. Раньше им был Сависаар, теперь на сцену должен бы выйти Михаил Кылварт. Он еще является авторитетом для русской общины, и если уж Кылварт говорит, мол, оставайтесь дома, то, может, это подействует в Нарве и Силламяэ. К сожалению, у нас нет больше эстонских новостей на ПБК, а "ETV Pluss" не очень популярен среди русскоязычных людей. Остаются популярное "Raadio 4" и таллиннские новости в утренней программе ПБК "Доброе утро, Таллинн".