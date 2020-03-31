Люганузеская волость освобождает родителей от учебной платы

Люганузеское волостное управление решило освободить родителей с 16 марта и до первоначального срока окончания чрезвычайного положения 1 мая от платы за место в детсадах Люганузеской волости и в Кивиылиской школе искусств, где сейчас не происходит учебная работа.
Из-за объявленного в стране чрезвычайного положения Люганузеское волостное управление порекомендовало родителям при возможности не водить детей в детсады. Собранные данные показывают, что количество детей в детсадах значительно уменьшилось.
С учетом того, что чрезвычайное положение создает для многих семей экономическую неуверенность, Люганузеская волость решила не брать с родителей детсадовскую плату. Данное решение касается всех детей - как посещающих, так и не посещающих детсады.