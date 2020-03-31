Организация питания без конкурсов: Минфин не отстает от властей Нарвы

Минфин продолжает изучать, как в Нарве в муниципальных учреждениях поставлен вопрос питания, при том что тендеров в данной сфере нарвские власти не проводят много лет. В конце февраля госчиновник присылал на имя мэра Нарвы Алексея Евграфова запрос, чтобы с учетом его ответов решить о необходимости возбуждения надзорного производства, и в середине марта Евграфов дал пояснения, о чем "Северное побережье" писало.

Теперь, 30 марта, Минфин направил в Нарвскую горуправу дополнительный запрос.

Завотделом гостендеров и госпомощи Минфина Эстелла Пыллу в комментарии "Северному побережью" отметила, что если в прессе поднималась проблема тендеров в Нарве на услугу питания в школах, то они в министерстве рассматривают эту нарвскую проблему более широко: "Мы также исследуем, как организованы тендеры на продукты для детсадов и центра социальной работы".

- Хотя Нарвское горуправление утверждает в своем ответе, что гостендер или гостендеры они будут организовывать, мы все же желаем получить от них более точный план, - прокомментировала Пыллу.

Дополнительно запрошенные пояснения и данные Минфин ждет от Нарвы к 7 апреля.

"Северное побережье" с апреля 2019 года регулярно пишет, что в нарвских муниципальных школах учеников кормят, не проводя для этого рыночных конкурсов и по невероятно устаревшим контрактам 2001-2004 годов. Каждый год тратится более миллиона бюджетных евро, например, в 2020 году на питание в восьми муниципальных школах и гимназиях плюс немного в летних школьных лагерях - 1331405 евро.

Аналогично, то есть без тендеров, закупаются продукты для детсадов и учреждений социальной помощи. Так, в 2020 году на питание в 17 нарвских детсадах горбюджетом предусмотрено 755110 евро.

Когда эта тема получила огласку, в июне 2019 года Нарвская горуправа обратилась в горсобрание за разрешением на тендер для поиска поставщиков услуг школьного питания. Был представлен проект соответствующего решения, однако он пролежал в горсобрании - и в феврале 2020 года горуправа отозвала его, поскольку депутатам он не понравился. В горсобрании испугались, что тендер будет чреват для Нарвы судебными спорами с проигравшими оферентами.

Нарвская горуправа 17 марта рассмотрела новый проект в двух вариантах: провести тендер пока лишь для пары школ или сразу для всех. Какой из двух вариантов уместнее - пока не решили.