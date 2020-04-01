Открытия нового фонтана силламяэсцам придется подождать

При реставрации уличной мебели были проведены очистка, ремонт и замена некоторых элементов, но прежний архитектурный вид сохранен, так как она гармонично сочетается с возведенным объектом. Как сообщается на городской страничке, ремонт конструкций обошелся городу в 9600 евро.

Деревянные конструкции были обработаны специальными средствами для обеспечения водонепроницаемости, защиты от ультрафиолета и гниения. Потенциальных вандалов предупреждают: на здании спорткомплекса установлены камеры видеонаблюдения. Новый объект готов, но открытие фонтана состоится после отмены ограничений в связи с чрезвычайным положением.