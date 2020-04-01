Открытия нового фонтана силламяэсцам придется подождать

Жители Силламяэ заметили, что у построенного осенью фонтана перед спорткомплексом "Калев" на днях появились обновленные скамейки, однако когда можно будет присесть на них и полюбоваться красотой водных струй, пока неизвестно - открытие отложили в связи с чрезвычайным положением.
При реставрации уличной мебели были проведены очистка, ремонт и замена некоторых элементов, но прежний архитектурный вид сохранен, так как она гармонично сочетается с возведенным объектом. Как сообщается на городской страничке, ремонт конструкций обошелся городу в 9600 евро.
Деревянные конструкции были обработаны специальными средствами для обеспечения водонепроницаемости, защиты от ультрафиолета и гниения. Потенциальных вандалов предупреждают: на здании спорткомплекса установлены камеры видеонаблюдения. Новый объект готов, но открытие фонтана состоится после отмены ограничений в связи с чрезвычайным положением.
Появление нового украшения города обошлось в сумму более 157 тысяч евро, из которых около 100 тысяч евро выделил Силламяэский порт и портовые предприятия. Фонтан спроектирован с различными комбинациями режимов работы и с подсветкой в темное время суток. Замкнутый цикл фильтрования и циркуляции воды позволит сэкономить эксплуатационные расходы.