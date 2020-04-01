StandUp-концерт в режиме онлайн развеет скуку во время карантина

Александр Александрин один из лидеров "Лиги ведущих", созданной в Нарве около четырех лет назад для организации и проведения мероприятий. Также известный стендапер, выступающий на сценах не только в Эстонии, но и других стран.

- Весной должен был выступить в Санкт-Петербурге, поучаствовать в киевском "Пятом квартале", а "Лига ведущих" планировала небольшой тур с благотворительными концертами по Эстонии, - перечисляет собеседник. - Коронавирус перечеркнул все планы, но мы решили не тратить время зря и поддержать настроение - свое и других людей.

Концерт будет длиться около часа, тема монолога - "Коронавирус". В студии не будет зрителей, но общение со слушателями планируют - отклики и комментарии можно будет писать онлайн, помощник артиста будет их зачитывать.

- Коронавирус - тема злободневная и очень серьезная, в интернете огромное количество материала по этому поводу, много негатива и пессимизма, а мы с помощью юмора попробуем создать иную атмосферу, - обещает Александр.

Собеседник не скрывает волнения: несмотря на большой опыт на сцене, StandUp-концерт онлайн впервые. Материала много, но он не опробован, многое зависит также от качества техники, но, по словам артиста, все это добавляет ему адреналина.