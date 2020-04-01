StandUp-концерт в режиме онлайн развеет скуку во время карантина

Известный поклонникам Клуба веселых и находчивых стендапер Александр Александрин, обладатель Кубка Европы по КВН, считает, что даже в сложные времена можно найти повод для хорошей шутки, чтобы поднять настроение себе и другим. И готов это доказать: в субботу, 4 апреля в 19.00 на странице "LigaVeduwih" в "Фейсбуке" состоится его первый в режиме онлайн StandUp-концерт, который все желающие смогут посмотреть бесплатно.
Александр Александрин один из лидеров "Лиги ведущих", созданной в Нарве около четырех лет назад для организации и проведения мероприятий. Также известный стендапер, выступающий на сценах не только в Эстонии, но и других стран.
- Весной должен был выступить в Санкт-Петербурге, поучаствовать в киевском "Пятом квартале", а "Лига ведущих" планировала небольшой тур с благотворительными концертами по Эстонии, - перечисляет собеседник. - Коронавирус перечеркнул все планы, но мы решили не тратить время зря и поддержать настроение - свое и других людей.
Концерт будет длиться около часа, тема монолога - "Коронавирус". В студии не будет зрителей, но общение со слушателями планируют - отклики и комментарии можно будет писать онлайн, помощник артиста будет их зачитывать.
- Коронавирус - тема злободневная и очень серьезная, в интернете огромное количество материала по этому поводу, много негатива и пессимизма, а мы с помощью юмора попробуем создать иную атмосферу, - обещает Александр.
Собеседник не скрывает волнения: несмотря на большой опыт на сцене, StandUp-концерт онлайн впервые. Материала много, но он не опробован, многое зависит также от качества техники, но, по словам артиста, все это добавляет ему адреналина.
После концерта организаторы проведут анализ, и если все стороны останутся довольны, то последует продолжение. Концерты онлайн помогут творцам держаться в тонусе, а зрителям - развеять скуку во время карантина.