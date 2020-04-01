В Алутагузеском попечительском центре во вторник добавилось двое зараженных

В понедельник на основании результатов поголовного тестирования в Алутагузеском попечительском центре было известно, что заразились четыре жильца и один работник. Результаты теста восьми жильцов тогда еще не были известны.

Пришедшие во вторник ответы показали, что два из восьми тестов были положительными. Таким образом, число заразившихся жильцов выросло до шести. Один из получивших диагноз в числе первых, к сожалению, скончался в больнице в ночь на вторник.

- Сейчас в больнице трое из пяти заразившихся: двое находились там уже раньше, плюс один, который до сих пор находился у нас в изоляции, - рассказала заведующая попечительским центром Кристийна Этс.

Два жильца, которые получили положительный диагноз последними, находятся в изоляции в попечительском центре, самочувствие у них хорошее и никаких симптомов заболевания нет.

Работница, получившая положительный диагноз в субботу, тоже чувствует себя хорошо.

- Она вообще живет не в Алутагузеской волости, - сказала Этс, отметив, что общается с девушкой по телефону каждый день. - Она с субботы находится в полной изоляции, еду тоже доставляют на дом.

Двух работников, которые отсутствовали в день поголовного тестирования, протестировали только во вторник, у обоих результат был отрицательный.

- Разумеется, они дома, а не на работе, - заверила Этс.

По словам Этс, у жителей Алутагузеской волости нет оснований опасаться, что работники попечительского центра могут распространять инфекцию.

- Наши работники очень старательно соблюдают правила гигиены, очень тщательно моются и дезинфицируют себя перед тем, как покинуть здание.

Хотя всего один из работников попечительского центра не ходит на работу из-за коронавируса, несколько сотрудников взяли лист по уходу по иным причинам, и работников не хватает.