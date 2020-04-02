Экспертиза центральной площади Йыхви: строение не опасно, но требует ремонта

ТОО "Geotherm" выполнило визуальный осмотр и на основании его результатов констатировало, что основная проблема - это недостаточная водонепроницаемость кровельной плиты и ее движение при изменении температуры, вследствие чего в ней образовались повреждения.

Парковка на центральной площади Йыхви Построена в 2005 году.

Тогдашнее Йыхвиское горуправление передало право застройки центральной площади на 36 лет ТОО "Jõhvi Tsentraal".

Тем же договором установили, что ТОО "Jõhvi Tsentraal" обязано поддерживать недвижимость в хорошем состоянии, и если парковка разрушится хотя бы частично, ТОО обязано восстановить ее в течение одного года за свой счет.

Плохое качество

"Нужно отметить, что и качество строительства не самое лучшее", - констатировали эксперты.

Согласно результатам экспертизы, состояние несущих конструкций паркинга на данный момент удовлетворительное, повреждения с точки зрения несущей способности минимальные, и это значит, что строение безопасно.

"Во избежание прогрессирования повреждений следует реконструировать слои покрытия кровли. Промедление с выполнением работ по реконструкции обусловит более быстрое прогрессирование повреждений, из-за чего расходы на ремонт вырастут. На данный момент кажется разумным выполнить ремонтные работы в течение двухлетнего периода, если этого не сделают, ситуацию нужно будет снова оценить по прошествии двух лет", - говорится в оценке.

Эксперты констатировали, что наибольшую проблему представляют недостаточная водонепроницаемость кровли, повреждения кровельного материала и движение кровли, вызванное колебаниями температуры. "Резонно построить поверх пустотных плит новую утепленную и гидроизолированную кровлю, что позволит верхнему слою покрытия по-разному двигаться относительно пустотных плит. Корродированные стальные конструкции (лестницы, ограждения) заменить горячеоцинкованными элементами. Качественная гидроизоляция необходима, чтобы обеспечить срок службы и прочность железобетонных кровельных конструкций, т.е. избежать коррозии арматуры и повреждения бетона холодом и солью", - считает фирма, выполнившая экспертизу.

В акте экспертизы добавляют, что после качественного обустройства гидроизоляции и ликвидации протечек нужно удалить образовавшиеся сталактиты и локальные отложения солей с целью улучшения внешнего вида. "Вместе с тем отложения солей на бетонных поверхностях могут встречаться в течение более долгого периода времени, их просто нужно время от времени удалять стальной щеткой".

Йыхвиское волостное управление впервые обратилось к собственнику "Tsentraal" с требованием привести площадь в порядок еще в 2012 году. Тогда "East Capital" пообещало это сделать, но лишь заделало асфальтом выбоины в покрытии в нескольких местах.

Весной этого года волостное управление снова обратилось к собственнику центра, теперь уже с требованием выполнить экспертизу строительных конструкций паркинга.

Волость потребовала экспертизу

Помощник старейшины Йыхвиской волости Наталия Абель в начале марта сказала "Северному побережью", что с центральной площадью на самом деле связаны две отдельные темы: первая - вопрос разрушившегося покрытия и вторая - конструкции подземной парковки и их безопасность.

- Как инженер я вижу, что подземная парковка в плане конструкций может быть опасна. Когда придет экспертиза, будет видно, возможно ли что-то исправить или придется ее вообще закрыть и сохранить только наземную парковку. Наша обязанность - обеспечить надзор, чтобы все было безопасно, - отметила помощник старейшины.

Что касается покрытия площади, то, по словам Абель, с собственником заключено соглашение, что нынешней весной, когда потеплеет, его отремонтируют. "Но это больше вопрос внешнего вида и напрямую это не опасно, хотя в то же время там просачивается внутрь вода, которая повреждает конструкции", - сказала Абель.

Региональный руководитель "East Capital" Аннели Мянд в тот раз сказала, что ТОО "Jõhvi Tsentraal" намерено провести экспертизу центральной площади и подземной парковки, и после получения результатов экспертизы решат, как и что делать дальше.

На вопрос, почему к реновации площади не приступили еще семь с лишним лет назад, когда волость составила меморандум, Мянд ответила: "Речь идет об очень масштабном проекте, и мы планируем решить вопрос комплексно: перестройка "Tsentraal" и благоустройство парковки".

Говорить о возможных сроках начала строительства она все же не стала, отметив, что это зависит от ряда обстоятельств. Также она не уточнила суть и цель перестройки торгового центра "Tsentraal".