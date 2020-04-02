У работника шахты "Эстония" обнаружен коронавирус, работа шахты приостановлена

Об этом сообщила 2 апреля госкомпания Eesti Energia, которой принадлежит шахта.

Согласно сообщению, подземные работы на шахте пока приостановлены на два дня, по домам отправлены около 800 работников.

Приостановка работ на шахте не создает риска для производства электроэнергии и сланцевого масла, поскольку на складах Eesti Energia есть достаточный запас сланца, отметили в госкомпании.

Председатель правления Enefit Kaevandused Андрес Вайнола пояснил, что работник, чей анализ на коронавирус оказался положительным, до появления симптомов общался как минимум с 16 коллегами, которых в настоящее время также тестируют на коронавирус.

"Сейчас мы останавливаем подземные процессы на шахте на два дня для установления действительного числа заболевших. Когда это прояснится, будут возможны дальнейшие решения. При необходимости, работа на шахте может быть остановлена и на более продолжительный период, например, на две недели", - сказал Вайнола.

"Мы обсудим с Кассой по безработице и с профсоюзами дополнительные меры, затем решим вопрос о возобновлении работы, исходя из сложившейся ситуации. Важно свести риск распространения вируса к минимуму. Мы и раньше принимали меры, препятствующие распространению вируса на шахте, но рабочий процесс таков, что полностью избежать близких контактов невозможно, поэтому было принято такое решение", - добавил он.

Остановка подземных производственных процессов затрагивает порядка 800 работников. Шахта работает по графику с пятидневной рабочей неделей.

Eesti Energia сохранит работникам как минимум 70% заработной платы, а с Кассой по безработице и с профсоюзами будут обсуждаться дополнительные меры, которые будут применены, если остановка шахты будет продлена.