В Нарве выявлены новые носители вируса: у пяти жильцов дома попечения положительные тесты

Утром в четверг, 2 апреля, выяснилось, что у пяти жильцов Нарвского дома попечения пробы на коронавирус оказались положительными. По мнению заведующей домом попечения, возможно, это ошибка.
В ходе поголовного тестирования в Нарвском доме попечения пробы на коронавирус взяли у всех 129 жильцов, у пяти из них проба оказалась положительной.
Заведующая домом попечения Татьяна Стольфат сказала "Северному побережью", что это, возможно, ошибка, но до выяснения результатов повторных проб эти пять жильцов, у которых на данный момент нет симптомов коронавируса, изолированы от остальных, и дом попечения выполняет все требования, установленные Департаментом здоровья.
Стольфат сомневается в положительности проб, так как те пожилые люди, у которых обнаружили вирус, находятся в разных частях дома попечения и не контактируют друг с другом, также у некоторых из них ограничены возможности передвижения. "Я понимаю, что в случае с этим вирусом все может быть, но кажется нелогичным, что именно эти люди заразились", - сказала она.
По словам Стольфат, пробы взяли также у работников дома престарелых, но их результаты еще неизвестны.
По сообщению Департамента здоровья, к утру 2 апреля число заразившихся коронавирусом в Ида-Вирумаа выросло до 31 человека. За сутки добавилось пять случаев заболевания.
Положительную пробу сдали два жителя Тойлаской волости и один житель Кохтла-Ярве. В случае с еще двумя заболевшими на данный момент неясно, жителями какого самоуправления они являются.