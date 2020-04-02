В Нарве выявлены новые носители вируса: у пяти жильцов дома попечения положительные тесты

В ходе поголовного тестирования в Нарвском доме попечения пробы на коронавирус взяли у всех 129 жильцов, у пяти из них проба оказалась положительной.

Заведующая домом попечения Татьяна Стольфат сказала "Северному побережью", что это, возможно, ошибка, но до выяснения результатов повторных проб эти пять жильцов, у которых на данный момент нет симптомов коронавируса, изолированы от остальных, и дом попечения выполняет все требования, установленные Департаментом здоровья.

Стольфат сомневается в положительности проб, так как те пожилые люди, у которых обнаружили вирус, находятся в разных частях дома попечения и не контактируют друг с другом, также у некоторых из них ограничены возможности передвижения. "Я понимаю, что в случае с этим вирусом все может быть, но кажется нелогичным, что именно эти люди заразились", - сказала она.

По словам Стольфат, пробы взяли также у работников дома престарелых, но их результаты еще неизвестны.

По сообщению Департамента здоровья, к утру 2 апреля число заразившихся коронавирусом в Ида-Вирумаа выросло до 31 человека. За сутки добавилось пять случаев заболевания.