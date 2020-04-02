"Непродуманная чепуха" - в Нарве разгромили проект мэра о покупке частных развалин

Комиссия по городскому хозяйству Нарвского горсобрания провела посредством э-почты заседание, где среди прочего рассмотрела проект Нарвской горуправы о выкупе частной недвижимости по ул. Космонауди, 6 (Нарва). Там находится полуразрушенное здание бывшего кренгольмского общежития, которое 20 лет портит городскую картину, а владеющее им с 2001 года ТОО "Pak" из Раквере не развивает и не сносит его.

О проблемах Нарвы в связи с этим полуразрушенным и опасным зданием "Северное побережье" уже не раз писало в прошлые годы.

В марте 2020 года "Северное побережье" рассказывало, что якобы после двух лет переговоров мэр Нарвы Алексей Евграфов получил от "Pak" предложение о приобретении недвижимости городом. "У меня есть видение того, что могло бы быть на этой территории и как мы могли бы ее использовать", - прокомментировал Евграфов.

Нарвская горуправа представила горсобранию проект решения о приобретении недвижимости по ул. Космонауди, 6. Площадь - 4001 квадратный метр, назначение - коммерческая земля, значительная часть недвижимости - непригодное для жилья общежитие.

Общедоступная цена данного участка - 199 тысяч евро, а Нарве предложили купить его за 130 тысяч (32,49 евро за квадратный метр).

Нарвская горуправа уверена, что в интересах города купить эту недвижимость: "Для улучшения городского пейзажа, обеспечения общественного порядка и предупреждения правонарушений целесообразно снести представляющее опасность здание. В планах города построить на данной территории платную общественную парковку, что удовлетворит потребности жильцов и гостей близрасположенных зданий. В части города, где расположена недвижимость, и особенно на улице Линда находится много многоквартирных жилых домов, Департамент социальной помощи, театральный центр "Vaba Lava", бизнес-инкубатор "Объект", Нарвский дом эстонского языка. В данном районе недостаточно парковочных мест, и строительство просторной парковки способствовало бы решению данной проблемы. Работы по сносу и проектированию планируется произвести в течение 2020 года, строительные работы планируется произвести в 2021 году".

Предложение горуправы вызвало в комиссии горсобрания много вопросов и последовала жесткая критика. Бывший мэр Нарвы Тармо Таммисте прямо назвал проект "абсурдным и некомпетентным", а представление его горсобранию - "непродуманной чепухой и даже оскорбительным".

Входящий в комиссию предприниматель Александр Брокк высказался о несвоевременности: "Посмотрите, что творится вокруг, почти вся страна остановилась на карантин, объявлена пандемия. Вам, депутатам, скорей всего надо будет принимать дополнительный негативный бюджет города. Надо будет экономить каждый евро, как это делают предприниматели. Ведь пойдут массовые сокращения и, возможно, людям нужна будет дополнительная поддержка от города. А эти развалины никуда не денутся, и стоимость их наверняка будет намного меньше, чем сейчас".

На вопрос члена комиссии Тамары Гордеевой - насколько целесообразно именно сейчас решать данный вопрос? - директор Нарвского департамента горхозяйства Елена Скулачева ответила: "Здание является потенциальным источником опасности, неоднократно поступали заявления из полиции. Стратегией и приоритетом города является сделать город безопасным для горожан, благоустроенным с точки зрения внешнего вида и решение проблемы городских парковок. В данном случае решаются все вышеуказанные проблемы. Кроме того, учитывая, что планируется платная парковка, то это поступление денежных средств в городской бюджет".

По информации Нарвской горуправы, снос бывшего общежития стоит, по ценам 2019 года, порядка 85000 евро, и до 70 процентов расходов на это рассчитывают возместить из "KredEx".

- Расходы на строительство парковки - примерно 220 тысячи евро (без НСО), плюс 15000 евро - проектирование, - добавила Скулачева.