В Нарве от семейных врачей требуют больше коронавирусных тестов

Жители Нарвы в личном общении и в соцсетях бьют тревогу: семейные врачи отказываются направлять их на коронавирусное тестирование, и как результат - в третьем по населенности городе страны до 31 марта не было выявлено ни одного носителя. Семейный врач парирует: наличие положительного или отрицательного результата коронавирусного теста не влияет на лечение болезни. Главные и общие для всех тезисы: своим семейным врачам нужно доверять, а при наличии симптомов инфекционного заболевания - самоизолироваться.
Член правления Эстонского общества семейных врачей Кармен Йоллер 31 марта встретилась с мэром Нарвы Алексеем Евграфовым с целью обсудить сложившуюся в регионе ситуацию с коронавирусом. Как сообщили в Нарвской горуправе по итогам встречи, мэр также хотел обсудить рекомендации, данные семейным врачам по направлению пациентов на тестирование COVID-19.
Вопрос мэра заключался в том, что ему поступают сигналы о семейных врачах Нарвы, которые в недостаточной степени занимаются проблемой и выдают мало направлений на коронавирусный анализ. Кармен Йоллер ответила, что семейным врачам нужно доверять и что они знают болезни своих пациентов. Дескать, если пациент обратился к семейному врачу и входит в группу риска, то он будет направлен на обследование.
Евграфов рассказал, что к нему поступают такие жалобы от нарвитян: один семейный врач может назначить не более одного-двух тестов и никто не берет анализы на дому, тогда как личный транспорт есть далеко не у всех.
Кармен Йоллер и представитель ТОО "Corrigo" Тийу Сепп, которая также присутствовала на встрече в Нарве, опровергли эти рассказы: перед врачами не ставились ограничения по количеству выданных направлений на тестирование, но были четко обозначены группы риска. Для тех же, кто не может приехать на машине, есть возможность сдать анализы дома - для этого в Вирумаа есть одна бригада скорой помощи, а в случае необходимости добавится еще один автомобиль.
Член правления Эстонского общества семейных врачей доктор Арго Лятт:
- Хочу обратиться ко всем, кто теперь начнет звонить семейным врачам. Прошу вас доверять решению своего семейного врача. Независимо от организованного расширенного тестирования очень важно понимать, что противостоять распространению вируса лучше всего поможет ответственное поведение каждого человека, а не тестирование. Поэтому серьезно отнеситесь к просьбе находиться дома, мойте и дезинфицируйте руки. Легкие симптомы вирусного заболевания можно лечить дома. Тест и его результат не изменят течение болезни. При возникновении вопросов свяжитесь со своим семейным врачом.
Семейный врач из Нарвского центра семейных врачей Валерий Баландин в комментарии "Северному побережью" подтвердил, что у пациентов "присутствуют панические настроения", что усугубляет положение.
- Люди правдами и неправдами пытаются получить тестирование, для этого утрируют свои жалобы. Но надо донести до людей, что даже при наличии коронавируса тестирование не всегда даст положительный результат. Или второй вариант: если обследовать человека без симптомов и получить отрицательный результат, то не факт, что завтра или послезавтра у него не начнется это заболевание, но снова тестировать его уже не будут. И третье: тестирование даст только статистическое подтверждение заражения коронавирусной инфекцией, а на лечение и на выздоровление наличие положительного или отрицательного результата само по себе не повлияет, потому что против коронавируса специального лечения нет, - рассказал Баландин.
Он подчеркнул, что тестирование важно для тех случаев, когда предполагаемый зараженный человек работает или находится в каком-то закрытом учреждении, как дом престарелых, или поступает на лечение в тяжелом состоянии.
- Если у вас наблюдаются легкие формы болезни, при которых вы оставлены на амбулаторном лечении, то есть у вас коронавирусная инфекция или ее нет - сидите дома и 14 дней соблюдайте режим. Домочадцы тогда тоже должны находиться в карантине, - объяснил Баландин врачебную логику.
Инструкция от 25 марта по направлению на коронавирусное тестирование
- Тестирование на COVID-19 не показано для людей без симптомов, в т.ч. для бессимптомных людей, контактировавших c COVID.
- Тестирование на COVID-19 показано только тогда, когда у человека острое заболевание с характерными симптомами: лихорадка, сухой кашель, затрудненное дыхание, а также выполнено одно из следующих условий:
- по решению семейного врача в случае наличия у пациента любого возраста серьезного хронического заболевания или других медицинских показаний
- ранее здоровые пожилые в возрасте старше 80 лет
- обитатели домов престарелых
- работники медицинских учреждений, домов престарелых, социального обеспечения и скорой помощи (в т.ч. ухаживающие за больными и персонал аптек), а также работники, оказывающие жизненно важные услуги направляются на тестирование своим работодателем.
- То есть одновременно должны выполняться два критерия - симптомы и дополнительное условие!
Нарвский семейный врач Валерий Баландин в своей практике направлял на коронавирусное тестирование двоих пациентов - в обоих случаях отрицательные результаты. Один был сам медик из группы риска, начавший кашлять после встречи с пациентом, второй - клиент социального учреждения.
Остальным, по словам Баландина, приходилось отказывать в направлении. Просят о нем в основном пожилые пациенты с теми или иными хроническими уже инфекциями, однако ни возраст, ни наличие хронических инфекций сами по себе не являются показаниями для семейного врача.
- Люди на это обижаются, - рассказывает он. - Кто-то бросает телефонную трубку, кто-то угрожает: "Хорошо, мы так и запишем - будем с вами выяснять…". Кто-то впадает в истерику и рвется сделать тест за деньги.
Поскольку в Нарве к моменту написания данной статьи выявили первого человека с коронавирусом, то от него теперь, по мнению Валерия Баландина, "эпидемиологическая цепочка начнет раскручиваться". То есть количество тестов с положительными результатами пополнится.