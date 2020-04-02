В Нарве от семейных врачей требуют больше коронавирусных тестов

Член правления Эстонского общества семейных врачей Кармен Йоллер 31 марта встретилась с мэром Нарвы Алексеем Евграфовым с целью обсудить сложившуюся в регионе ситуацию с коронавирусом. Как сообщили в Нарвской горуправе по итогам встречи, мэр также хотел обсудить рекомендации, данные семейным врачам по направлению пациентов на тестирование COVID-19.

Вопрос мэра заключался в том, что ему поступают сигналы о семейных врачах Нарвы, которые в недостаточной степени занимаются проблемой и выдают мало направлений на коронавирусный анализ. Кармен Йоллер ответила, что семейным врачам нужно доверять и что они знают болезни своих пациентов. Дескать, если пациент обратился к семейному врачу и входит в группу риска, то он будет направлен на обследование.

Евграфов рассказал, что к нему поступают такие жалобы от нарвитян: один семейный врач может назначить не более одного-двух тестов и никто не берет анализы на дому, тогда как личный транспорт есть далеко не у всех.

Кармен Йоллер и представитель ТОО "Corrigo" Тийу Сепп, которая также присутствовала на встрече в Нарве, опровергли эти рассказы: перед врачами не ставились ограничения по количеству выданных направлений на тестирование, но были четко обозначены группы риска. Для тех же, кто не может приехать на машине, есть возможность сдать анализы дома - для этого в Вирумаа есть одна бригада скорой помощи, а в случае необходимости добавится еще один автомобиль.

Член правления Эстонского общества семейных врачей доктор Арго Лятт: - Хочу обратиться ко всем, кто теперь начнет звонить семейным врачам. Прошу вас доверять решению своего семейного врача. Независимо от организованного расширенного тестирования очень важно понимать, что противостоять распространению вируса лучше всего поможет ответственное поведение каждого человека, а не тестирование. Поэтому серьезно отнеситесь к просьбе находиться дома, мойте и дезинфицируйте руки. Легкие симптомы вирусного заболевания можно лечить дома. Тест и его результат не изменят течение болезни. При возникновении вопросов свяжитесь со своим семейным врачом.

Семейный врач из Нарвского центра семейных врачей Валерий Баландин в комментарии "Северному побережью" подтвердил, что у пациентов "присутствуют панические настроения", что усугубляет положение.