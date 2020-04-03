С Нарвским домом попечения связаны уже семь положительных проб

В ходе поголовного тестирования в Нарвском доме попечения пробы на коронавирус взяли у всех 130 клиентов и также у 69 работников Нарвского центра социальной работы, кто хоть в малейшей степени контактирует с домом попечения.

В числе клиентов - пять положительных результатов, в числе работников - два, о чем сообщила "Северному побережью" днем 3 апреля инспектор по здравоохранению из нарвского представительства Департамента здоровья Светлана Кузнецова.

Она уточнила, что в целом по Нарве информации на тот момент больше не было - инфосистема обновляется не сразу.

У клиентов дома попечения с положительными тестами сохраняется хорошее самочувствие.

- Никаких симптомов нет, чувствуют себя хорошо, и мы ждем повторных анализов у данных пятерых клиентов, - сообщила директор Нарвского центра социальной работы Татьяна Стольфат.

Она заверила, что в Нарвском доме попечения обеспечены все условия и ограничения, предписанные всем подобным учреждениям.

- Клиенты (с коронавирусом) изолированы, а всё остальное работает в штатном режиме, - сказала Стольфат, уточнив, что два работника с коронавирусом, естественно, ушли на больничный.

Напомним, 31 марта первый для Нарвы положительный результат теста на коронавирус был получен у 19-летнего работника ресторана быстрого питания "McDonald"s".

Светлана Кузнецова из Департамента здоровья отметила, что после всех этих случаев пробы на коронавирус в Нарве стали брать намного чаще.