У директора Иллукаской школы обнаружили коронавирус, детсад закрыт

- Мы с супругом три недели назад вернулись с Филиппин. Разумеется, мы были в курсе новостей, но во время путешествия еще не понимали, что что-то не так. Обратный путь шел гладко; в Маниле уже у многих были маски, но в аэропорту Стамбула масок особо не было видно. Самое большое облегчение испытали по прибытии в Стамбул, когда увидели, что рейс в Стокгольм состоится, - рассказала Аннели Богенс.

Домой вернулись 13 марта, после чего остались в карантине на три недели.

- Мы с супругом оба здоровы, никаких симптомов нет, чувство вкуса и обоняние не пропали. Поскольку посещенные нами страны не были странами группы риска и симптомов у нас не было, то мы не стали делать тест.

Близкие не заразились

В среду три недели карантина закончились, и Богенс, до тех пор выполнявшая работу директора школы удаленно, решила на следующий день зайти в школу, чтобы забрать некоторые документы и заодно посетить детсад.

- Накануне мы общались в интернете с коллегами; у одного из них долго был кашель и насморк, и он на всякий случай сдал тест на коронавирус. Результат был отрицательный, и он посоветовал мне тоже на всякий случай сделать тест. Я его сделала и в четверг как раз была в детсаду, когда мне позвонили и сообщили, что результат положительный, - рассказала Богенс.

Она сразу же отправила тестироваться свою пожилую маму, которую она, будучи в карантине, навещала два раза, и подругу, с которой ходила гулять. К счастью, обе получили отрицательный ответ. Результаты теста супруга должны выясниться в субботу.

В детсаду Богенс ни с кем не контактировала.

- Детей там сейчас все равно нет; была открыта дежурная группа, три часа утром, на случай, если кто-то приведет своего ребенка. Но, конечно, детсад мы теперь тоже закрыли на две недели. До школы я, к счастью, так и не дошла, прежде мне сообщили по телефону о положительном результате.

Ийзакуский детсад снова открыт

Помощник старейшины Алутагузеской волости Кайри Соомер сказала, что Аннели Богенс, насколько известно, первый заразившийся коронавирусом человек в районе Иллука.

- Поскольку иллукаский детсад теперь закрыт, мы предлагаем родителям возможность при необходимости отвести детей в мяэтагузеский или ийзакуский детсад, - сказала она.

Отправленный на карантин первым ийзакуский детсад (и его группа в Тудулинна) снова открыты с 1 апреля; правда, сейчас ни там, ни там ни одного ребенка нет, но с новой недели должны прийти несколько детишек. Работник ийзакуского детсада, из-за положительного теста которого детсад закрыли в середине марта, сдал повторную пробу, которая была отрицательной.

В мяэтагузеском детсаду, который работал все это время, сейчас тоже нет ни одного ребенка; двое родителей обещали отвести туда своих детей на следующей неделе.