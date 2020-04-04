Ида-вируские турпредприниматели ходатайствуют о более подходящих условиях компенсации зарплаты

Туристический кластер 31 марта и 1 апреля поинтересовался у своих партнеров, каковы их предложения по компенсации заработной платы, которую касса по безработице будет выплачивать предприятиям, столкнувшимся с трудностями из-за чрезвычайного положения.

- Туристический кластер решил дать максимально оперативную обратную связь относительно антикризисных мер в связи с чрезвычайным положением, чтобы разработчики мер помощи смогли сформировать их так, чтобы они как можно лучше соответствовали реальным потребностям предприятий туристического сектора, - пояснила координатор ида-вируского туризма Кадри Ялонен.

Преобладающая часть предприятий, входящих в туристический кластер, планирует воспользоваться предлагаемой кассой по безработице компенсацией заработной платы и ждет последних деталей.

Основные предложения: как можно быстрее сократить срок предуведомления с 14 дней до двух или изменить зарплату с момента начала действия чрезвычайного положения, сделать для туристического сектора исключение в части собственного участия в размере 150 евро, распространить компенсацию зарплаты на членов правления и продлить срок выплаты компенсации как минимум до конца июня.