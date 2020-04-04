Геологическая служба ищет бурильщика для разведочного района Ульясте

Изначально Эстонская геологическая служба намеревалась завершить бурение в общем трех скважин в йыхвиском и ульястеском разведочных районах еще к концу прошлого года. Но поскольку буровые работы в Йыхви заняли больше времени, чем ожидалось, то тендер на работы в Ульясте пришлось отменить.

Теперь в рамках международного тендера ищут фирму, которая пробурит в ульястеском разведочном районе одну скважину глубиной около 700 метров. В Ульясте, аналогично буровым работам в йыхвиском разведочном районе, пробурят наклонную скважину, но в этот раз под гораздо менее острым углом - примерно 80 градусов.

При выборе местонахождения ульястеского разведочного района исходили из проведенных ранее исследований в районе ульястеской полиметаллической геохимической аномалии и вокруг него. Вблизи выбранного разведочного района находится бывшая скважина, анализ извлеченного из нее керна ранее указал на наличие крупнейшей геохимической цинковой аномалии во всем районе Ульясте.

- Мы продолжаем начатые в прошлом году государственные исследования ресурсов земных недр, - сказал заведующий отделом ресурсов земных недр геологической службы Тийт Каазик. - В сегодняшней ситуации особенно важно, чтобы мы изучали свои потенциальные ресурсы и возможности увеличения их ценности. Бурение глубоких скважин в Йыхви в прошлом году было первым случаем после паузы длиною более 30 лет, когда государство предприняло нечто подобное в Эстонии, и этот процесс многому нас научил. Цель буровых работ в Ульясте похожая - прежде всего проконтролировать достоверность данных предыдущих исследований и получить свежий материал для выполнения дополнительных анализов современными методами. Извлеченный керн отправится в наш исследовательский центр в Арбавере, где геологи геологической службы изучат его геофизическими и геохимическими методами.