Что кроется за сильной вспышкой заболеваемости в Италии?

Сильную вспышку заболеваемости и высокую смертность от COVID-19 в Италии можно объяснить несколькими обстоятельствами: в начале вспышки вируса недооценивали реальную ситуацию, свою роль также сыграли свойственная Италии близость между разными поколениями, средний возраст ее жителей и хронические заболевания.
До первых диагнозов COVID-19 в Италии в расположенной на севере страны больнице диагностировали необычно много больных воспалением легких, что могло быть первыми проявлениями заражения COVID-19, но лечили там людей, как при гриппе. К тому времени, когда в Италии заметили вспышку заболевания, внутри страны уже возникли различные цепочки передачи болезни.
В начала вспышки вируса недооценивали реальную ситуацию. В конце февраля, через несколько дней после введения карантина в 11 городах Северной Италии, в стране насчитывалось 650 зараженных вирусом и 17 человек, от него умерших. В это время еще бытовало мнение, что экономика страны сильнее страха и итальянцам не нужно менять свои социальные привычки.
В начале кризиса не верили в серьезность ситуации, да и политики пытались успокоить народ, распространяя информацию, что правительство разрабатывает решение. Мнения медиков тоже расходились: некоторые полагали, что ситуация серьезная, в то время как другие считали вирус лишь чуть более опасным, чем грипп. Охватывающий всю страну карантин объявили 10 марта. Конкретные меры (закрытие школ, ресторанов и публичных заведений) последовали через несколько дней.
Ежедневные тесные контакты между поколениями
Свою роль сыграли, конечно, характерные для Италии тесные контакты между разными поколениями, усиливающиеся из-за близости мест проживания взрослых детей и их родителей. Даже когда разные поколения семьи не проживают вместе, ежедневные контакты между пожилыми родителями и их взрослыми детьми - вещь обычная.
Многие итальянцы предпочитают жить вблизи своих разросшихся семей. В цепочках передачи SARS-CoV-2, начинающихся среди молодежи, может наблюдаться мало тяжелых случаев болезни, и поэтому инфекция может долгое время оставаться незаметной. Например, школы могут являться центром контактов и распространения вируса, а закрытие школ поневоле включает в цепь контактов бабушек-дедушек, когда те становятся няньками для маленьких детей. То есть характерные для итальянского культурного пространства социальные сети могли ускорить вспышку заболеваемости и приблизили стариков к первым случаям заболевания.
Смертность выше в странах, где средний возраст жителей больше. Например, население Италии занимает по продолжительности жизни второе место в мире после населения Японии. Среди жителей Италии 23% - люди старше 65 лет, в то время как в Китае этот показатель равен 12%. Высокая смертность от COVID-19 в Италии может хотя бы частично быть связана с уже подтвержденной высокой смертностью пожилых людей от этой болезни.
Риск смертности среди заболевших увеличивается также с ростом давления на сектор здравоохранения, оказываемым большим числом заболевших, и со связанной с этим утратой ресурсов. На примере Италии видно, что хотя COVID-19 разошелся по всей стране, заболевших оказалось больше в северной части и поэтому нагрузка на тамошний сектор здравоохранения тоже сильнее.
Курение - один из факторов риска
Кроме возраста на смертность влияет наличие хронических болезней. При смертельных случаях сопутствующие хронические заболевания имелись у 98,8% пациентов, причем у 48,8% - по три или больше сопутствующих заболеваний. Отмечено, что в Италии сопутствующими заболеваниями являлись главным образом сердечно-сосудистые, диабет, ожирение, рак, а также заболевания почек и психические заболевания.
В качестве фактора риска называют также курение, поскольку оно ухудшает состояние в случае всех вышеперечисленных заболеваний и значительно уменьшает сопротивляемость легких к разным вирусам. Это может быть одной из причин, почему, например, в Китае смертность от COVID-19 среди мужчин была значительно выше, чем среди женщин, поскольку в Китае курение распространено больше среди мужчин, чем среди женщин.
Информация о новой болезни, ее распространении и воздействиях постоянно дополняется; сегодня известно наверняка больше, чем еще месяц тому назад.
Сейчас имеется очень мало данных об этом и нельзя делать окончательные выводы, однако, согласно проведенным исследованиям, у китайских курильщиков вероятность получить тяжелые симптомы COVID-19 была в 1,4 раза выше, а вероятность необходимости интенсивной терапии, механической вентиляции легких и вообще смертности - примерно в 2,4 раза выше, чем у некурящих. Указано также, что на высокую смертность заболевших в регионе Ломбардия могли повлиять плохое качество тамошнего воздуха и большая доля курящих людей.
Информация о новой болезни, ее распространении и воздействиях постоянно дополняется; сегодня известно наверняка больше, чем еще месяц тому назад. Однако пока невозможно дать оценку, была ли лучшей из возможных та или иная деятельность по ограничению распространения вируса или что можно было сделать еще.
Только после завершения пандемии можно будет сделать более точные выводы. А до тех пор государство должно вносить максимальный вклад в то, чтобы остановить распространение вируса.
Напомним, что каждый человек может помочь себе и уберечь других людей: при передвижении соблюдайте дистанцию с другими людьми, воздержитесь от встреч со своими родителями, бабушками-дедушками и людьми с хроническими заболеваниями, которые наиболее уязвимы, мойте руки и подумайте о том, чтобы отказаться от курения как простых сигарет, так и электронных.