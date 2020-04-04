Что кроется за сильной вспышкой заболеваемости в Италии?

До первых диагнозов COVID-19 в Италии в расположенной на севере страны больнице диагностировали необычно много больных воспалением легких, что могло быть первыми проявлениями заражения COVID-19, но лечили там людей, как при гриппе. К тому времени, когда в Италии заметили вспышку заболевания, внутри страны уже возникли различные цепочки передачи болезни.

В начала вспышки вируса недооценивали реальную ситуацию. В конце февраля, через несколько дней после введения карантина в 11 городах Северной Италии, в стране насчитывалось 650 зараженных вирусом и 17 человек, от него умерших. В это время еще бытовало мнение, что экономика страны сильнее страха и итальянцам не нужно менять свои социальные привычки.

В начале кризиса не верили в серьезность ситуации, да и политики пытались успокоить народ, распространяя информацию, что правительство разрабатывает решение. Мнения медиков тоже расходились: некоторые полагали, что ситуация серьезная, в то время как другие считали вирус лишь чуть более опасным, чем грипп. Охватывающий всю страну карантин объявили 10 марта. Конкретные меры (закрытие школ, ресторанов и публичных заведений) последовали через несколько дней.

Ежедневные тесные контакты между поколениями

Свою роль сыграли, конечно, характерные для Италии тесные контакты между разными поколениями, усиливающиеся из-за близости мест проживания взрослых детей и их родителей. Даже когда разные поколения семьи не проживают вместе, ежедневные контакты между пожилыми родителями и их взрослыми детьми - вещь обычная.

Многие итальянцы предпочитают жить вблизи своих разросшихся семей. В цепочках передачи SARS-CoV-2, начинающихся среди молодежи, может наблюдаться мало тяжелых случаев болезни, и поэтому инфекция может долгое время оставаться незаметной. Например, школы могут являться центром контактов и распространения вируса, а закрытие школ поневоле включает в цепь контактов бабушек-дедушек, когда те становятся няньками для маленьких детей. То есть характерные для итальянского культурного пространства социальные сети могли ускорить вспышку заболеваемости и приблизили стариков к первым случаям заболевания.

Смертность выше в странах, где средний возраст жителей больше. Например, население Италии занимает по продолжительности жизни второе место в мире после населения Японии. Среди жителей Италии 23% - люди старше 65 лет, в то время как в Китае этот показатель равен 12%. Высокая смертность от COVID-19 в Италии может хотя бы частично быть связана с уже подтвержденной высокой смертностью пожилых людей от этой болезни.

Риск смертности среди заболевших увеличивается также с ростом давления на сектор здравоохранения, оказываемым большим числом заболевших, и со связанной с этим утратой ресурсов. На примере Италии видно, что хотя COVID-19 разошелся по всей стране, заболевших оказалось больше в северной части и поэтому нагрузка на тамошний сектор здравоохранения тоже сильнее.

Курение - один из факторов риска