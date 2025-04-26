ОПРОС Что думаете о плане Сил обороны развернуть в Нарве военную базу?

Фото: Ilja Smirnov Анна, артист и предприниматель: - Когда военные приходят на твою территорию, когда по улицам ходят люди в форме, то начинаешь напрягаться. Это будет влиять на мою психику, потому что я очень впечатлительная. Возникнет ощущение, что мы уже прямо готовы к войне, хотя эта история на самом деле пока вообще не про нас.

Фото: Ilja Smirnov Карина, молодая мама: - Катастрофа! Тут не то место, здесь же наши дети, а военные - это опасно. Когда здесь проходили учения - уже тогда мне было страшно. Уже думаем, как бы уехать отсюда в связи со всеми событиями, что сейчас происходят.

Фото: Ilja Smirnov Владимир, писатель: - Это правильно. Единственный вопрос - будет ли объективен закон в случае неправомерных действий военных в отношении нарвских девушек. А в остальном - построят и построят, абсолютно ничего от этого не изменится.

Фото: Ilja Smirnov Вячеслав, пенсионер: - Нейтрально отношусь. У нас Эстония - одна общая территория, и если есть, например, в Йыхви военный городок, то и от Нарвы это не далеко. Сто или даже двести военных в Нарве - это немного, ну то есть просто пост фактически.