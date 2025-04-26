ОПРОС Что думаете о плане Сил обороны развернуть в Нарве военную базу?

Анна, артист и предприниматель:
- Когда военные приходят на твою территорию, когда по улицам ходят люди в форме, то начинаешь напрягаться. Это будет влиять на мою психику, потому что я очень впечатлительная. Возникнет ощущение, что мы уже прямо готовы к войне, хотя эта история на самом деле пока вообще не про нас.
Карина, молодая мама:
- Катастрофа! Тут не то место, здесь же наши дети, а военные - это опасно. Когда здесь проходили учения - уже тогда мне было страшно. Уже думаем, как бы уехать отсюда в связи со всеми событиями, что сейчас происходят.
Владимир, писатель:
- Это правильно. Единственный вопрос - будет ли объективен закон в случае неправомерных действий военных в отношении нарвских девушек. А в остальном - построят и построят, абсолютно ничего от этого не изменится.
Вячеслав, пенсионер:
- Нейтрально отношусь. У нас Эстония - одна общая территория, и если есть, например, в Йыхви военный городок, то и от Нарвы это не далеко. Сто или даже двести военных в Нарве - это немного, ну то есть просто пост фактически.
Егор, школьник:
- Ситуация как будто напряженная, и мне кажется, что делать базу рядом с границей - это, можно сказать, маленькая такая провокация. С другой стороны, действительно, это же приграничная территория, так что кажется логичным.