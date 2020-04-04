Велопоход зеленых перенесен на следующий год

Запланированный на 15-17 мая велопоход зеленых "Как живешь, Нарва?" из-за чрезвычайного положения состоится на год позже.
- Мы были вынуждены перенести велопоход на следующий год, он должен пройти с 14 по 16 мая 2021 года, - сказал один из организаторов Пеэп Веэдла.
Впервые состоявшийся в 1988 году велопоход зеленых три раза приводил интересующихся окружающей средой велосипедистов в разные уголки Ида-Вирумаа. Участники похода "Как живешь, Нарва?" смогут увидеть как промышленные ландшафты, так и живописную природу. Велопоход начнется и завершится в Кохтла-Нымме.
В последние годы велопоход зеленых собирает пару тысяч участников. "Наиболее популярны острова. Полагаю, что Нарва тоже войдет в категорию островов: окраины всегда самые интересные", - сказал Веэдла.