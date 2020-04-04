Председатель правления концерна "Eesti Energia" Хандо Суттер рассказывает, как удалось ему убедить членов правительства в том, что строительство завода масел под Нарвой в Аувере - дело настолько необходимое и выгодное, что государству стоит вложить в него 125 миллионов евро.

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- В чем вам пришлось убеждать членов правительства больше всего, чтобы они на прошлой неделе приняли решение увеличить собственный капитал "Eesti Energia" на 125 миллионов евро, что было крайне необходимо для строительства нового завода масел?