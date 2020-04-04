Председатель правления концерна "Eesti Energia" Хандо Суттер рассказывает, как удалось ему убедить членов правительства в том, что строительство завода масел под Нарвой в Аувере - дело настолько необходимое и выгодное, что государству стоит вложить в него 125 миллионов евро.

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- В чем вам пришлось убеждать членов правительства больше всего, чтобы они на прошлой неделе приняли решение увеличить собственный капитал "Eesti Energia" на 125 миллионов евро, что было крайне необходимо для строительства нового завода масел?

- Прежде всего пришлось объяснить, каково будущее глобального рынка масел. Это все-таки долгосрочная инвестиция. Ведь происходящее сейчас на рынке масел как будто говорит, что от этой сферы нужно вообще держаться подальше.