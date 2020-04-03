В Кохтла-Ярве у банкоматов будут дежурить волонтеры

Кохтла-Ярвеское горуправление в сотрудничестве с Красным Крестом организует в первые дни месяца дежурство волонтеров около банкоматов - они будут следить за выполнением правил поведения горожан в период чрезвычайного положения.
В дни выплаты пенсий и социальных пособий около банковских автоматов всегда образуется очередь, и можно предполагать, что и сейчас в период роста заболеваемости их не избежать. Волонтеры проследят, чтобы люди выполняли меры предосторожности - в очередях соблюдали дистанцию не менее двух метров друг от друга.
- Желательно использовать маски и перчатки, так как автоматы невозможно обрабатывать антисептиком после каждого посетителя, - рассуждает мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко. - Известно, что с масками сейчас тоже проблематично, но хотя бы минимальных предосторожностей - держать расстояние друг от друга - рекомендуем придерживаться. В городе на улицах десять банковских автоматов, сотрудники Красного Креста предложили помощь волонтеров, чему мы рады, горуправление готово обеспечить дежурных защитными масками.