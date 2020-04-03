В Кохтла-Ярве у банкоматов будут дежурить волонтеры

В дни выплаты пенсий и социальных пособий около банковских автоматов всегда образуется очередь, и можно предполагать, что и сейчас в период роста заболеваемости их не избежать. Волонтеры проследят, чтобы люди выполняли меры предосторожности - в очередях соблюдали дистанцию не менее двух метров друг от друга.