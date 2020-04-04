На фронте борьбы с коронавирусом - армия уборщиков

ДОСТУПНО ДЛЯ

ТОО "SOL Baltics" - одна из самых больших клининговых компаний в Эстонии. По словам члена правления, исполнительного директора Прийта Сипельгаса, у них работает около 1500 сотрудников по всей Эстонии, из которых около трехсот являются поставщиками услуг для объектов Ида-Вирумаа.

- Обслуживаем коммерческие и промышленные здания и их открытые площадки как в частном, так и в государственном секторах, - подчеркнул он. - Могу сказать, что услуги профессиональной уборки стали сейчас более востребованными, особенно дезинфекция - пришлось даже реорганизовать работу нескольких человек, так как изменились требования клиентов. После временного закрытия магазинов стараемся найти другие места для персонала, обслуживающего торговые площади. В связи с коронавирусом увеличился спрос на повторную очистку и дезинфекцию, но все индивидуально - в зависимости от клиента и объекта. Но стали мыть чаще и тщательнее.