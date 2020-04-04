На фронте борьбы с коронавирусом - армия уборщиков

Древнегреческий врач Гиппократ в свое время сказал, что не болеют там, где чисто. Предполагается, что оттуда родилась пресловутая пословица "Чистота - залог здоровья", ставшая особенно актуальной сейчас, когда весь мир захватил Covid-19. В условиях чрезвычайной ситуации стали более востребованными услуги профессиональных уборщиков - об этом нам рассказали представители многих клининговых компаний.
ТОО "SOL Baltics" - одна из самых больших клининговых компаний в Эстонии. По словам члена правления, исполнительного директора Прийта Сипельгаса, у них работает около 1500 сотрудников по всей Эстонии, из которых около трехсот являются поставщиками услуг для объектов Ида-Вирумаа.