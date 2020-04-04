В Ида-Вируской центральной больнице на этой неделе завершатся строительные работы, чтобы больница была готова к возможному резкому росту числа коронапациентов. Целью является создать в больнице готовность к приему сразу около полусотни пациентов.

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В ходе изменений переделают также пространственное решение отделения экстренной медицины (ЕМО) таким образом, чтобы пациенты с подозрением на коронавирус не соприкасались, поступая сюда, с другими больными, и их передвижение в зону пациентов с коронавирусом было изолированным.