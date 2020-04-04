ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Аркадий Попов

Еще две недели назад его знали лишь в узком кругу медиков и тех пациентов (а также их близких), которых он спас за десятки лет работы в отделении экстренной медицины. Отныне же он стал главной надеждой большинства эстоноземельцев в борьбе с драконом коронавируса.
С 24 марта он занимает должность медицинского руководителя кризисного штаба Департамента здоровья. По сути это означает роль главнокомандующего "медицинскими войсками", который координирует деятельность больниц Эстонии в кризисной ситуации, направляет ресурсы, анализирует картину в целом и принимает быстрые решения.
Его речи на пресс-конференциях и других публичных выступлениях были конкретными и понятными, а также вселяли чувство уверенности, что он знает, что надо и что возможно сделать в сложившейся ситуации. Появление такого человека в кризисной ситуации дает опору всему обществу - a она очень нужна.