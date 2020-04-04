ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Аркадий Попов

Еще две недели назад его знали лишь в узком кругу медиков и тех пациентов (а также их близких), которых он спас за десятки лет работы в отделении экстренной медицины. Отныне же он стал главной надеждой большинства эстоноземельцев в борьбе с драконом коронавируса.