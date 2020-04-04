Президент о низком числе заразившихся: картина в Вирумаа может ухудшиться

- Мы все отдаем себе отчет в том, что очень низкое на данный момент число заболевших в Вирумаа необязательно таким останется. Основание это подозревать дает то, что эти единичные случаи, кажется, находятся среди изолированных людей, у которых, насколько известно, не было контактов с ездившими за границу или с каким-то другим известным очагом в Эстонии, - сказала Кальюлайд.

По словам президента, это означает, что в одном или нескольких уголках Вирумаа есть заразившиеся, о которых нам ничего не известно.

- Ведь понятно, что если первые случаи затрагивают пациентов дома попечения, то эти люди не могли сами где-то подхватить эту болезнь, она должна была попасть туда опосредованно. Также маловероятно, что работники дома попечения - зачастую это люди старшего возраста и с не очень высокими зарплатами - съездили покататься на лыжах в Италию и привезли инфекцию сюда, - сказала глава государства, добавив, что, следовательно, этот вирус должен присутствовать на месте. - В этом смысле нужно быть готовыми к тому, что картина может ухудшиться, - отметила она.

Вчера президент побеседовала по видеосвязи как с мэром Кохтла-Ярве Людмилой Янченко, так и с мэром Нарвы Алексеем Евграфовым. "Оба города подготовились к этому кризису здравоохранения примерно одинаковым образом и ответственно. Стараются думать на несколько недель вперед и предлагать решения, которые были бы устойчивы к кризису в том плане, что даже если число больных вырастет, эти разработанные системы и решения будут работать надежно", - сказала Кальюлайд.

После разговора с президентом мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сказала, что Керсти Кальюлайд поинтересовалась, как в Кохтла-Ярве доставляют продукты пожилым людям, как обеспечивают питанием малоимущие семьи. "Я объяснила, что социальная служба работает в полном составе, те, у кого не хватает прожиточного минимума, получают пособия, предусмотренные законом, есть и возможность одноразовых поддержек из бюджета города. Также получают продукты через Продуктовый банк", - рассказала мэр.

Президент встретилась также с представителями Ида-Вируской центральной больницы и регионального кризисного штаба, а также с руководителями предприятия "Esfil Tehno", производящего защитные маски в Силламяэ.