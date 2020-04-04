ПЕРЕДОВИЦА: Небывалые большие учения

Об оборотной стороне пандемии у нас говорилось много, и хотя ведется реальная борьба с ней, нынешняя ситуация является также серьезным тестом для нашего государства и общества, который должен дать ответ на вопрос, соблюдали ли мы при построении государства все требования безопасности и учитывали ли адекватно будущие риски.

Однако нынешняя ситуация и действия в ее условиях являются также глобальными большими учениями, подобных которым эстонское государство никогда не проводило по той простой причине, что это оказалось бы безумно дорого, да и скажем честно, мы даже представить себе не могли подобной ситуации.

Ведь речь идет не о несчастье или кризисной ситуации, касающейся каких-то очень конкретных и узких областей и структур, как, например, лесной пожар, наводнение, большая авария, массовые беспорядки или нападение чужого государства.

Нет области, которой не коснулся бы сейчас кризис, будь то здравоохранение, образование, социальная опека, экономика или рынок труда. Борьбу с ним делает особой то обстоятельно, что война идет с невидимым врагом. Мы знаем, что он здесь, и единственное оружие, которое можем применить против него, это здравый смысл и ответственное поведение.

Если об этом кризисе и можно сказать что-то позитивное, то только то, что он стал тестом, который может указать нам на изъяны в безопасности общества и государства. Надеемся, что эта ситуация даст нам на будущее новые знания для построения общественной сети безопасности.