Продуктовые э-магазины приходят и в Ида-Вирумаа

Эстонские сети продуктовых магазинов одна из другой предлагают возможности более безопасного пополнения запасов продуктов также в Ида-Вирумаа, где э-магазины продуктовых товаров до сих пор отсутствовали.
"Coop" отреагировал на чрезвычайное положение открытием всеэстонского э-магазина.
В "Coop" - кризисные комплекты
- 20 марта, всего через неделю после начала покупательской паники, мы открыли всеэстонский э-магазин www.kriisivaru.ee. Мы увидели, что ожидания и потребности людей в части пополнения запасов на случай кризиса резко выросли. В этом э-магазине можно заказать самые необходимые пищевые продукты и предметы первой необходимости, которые не требовательны к температуре. В сотрудничестве с "Omniva" посылки доставляются в течение одного-трех рабочих дней, - пояснил коммуникационный руководитель "Coop" Мартин Мийдо.
Особенность этого э-магазина в том, что клиент выбирает не из привычных 15000 товаров, а из существующих комплектов. "Это обеспечивает очень быструю работу э-магазина и возможность обслуживать большое количество клиентов - обычные продуктовые э-магазины в этом отношении достигли своего максимума".
По словам Мийдо, по всей Эстонии заказано сотни комплектов, в том числе и в Ида-Вирумаа. "В Ида-Вирумаа наиболее популярен семейный кризисный комплект 1. Мы получили очень много положительной обратной связи, а также предложений по дополнению комплектов. Так, вскоре у нас появится также пакет, предназначенный для родителей маленьких детей".
Мийдо объяснил, что комплекты собирают в комплектационном центре э-магазина. Возможно выбрать доставку товара на дом курьером "Omniva" или заказать посылку в почтовую контору. В ближайшее время в список возможностей добавятся и посылочные автоматы. В случае доставки на дом "Omniva" предлагает бесконтактную передачу товара. Кризисные комплекты стоят 65 евро, плата за доставку на дом или в почтовую контору, независимо от региона, составляет 5 евро.
- Это возможно делать благодаря тому, что входящие в комплект пищевые продукты не требовательны к температуре. Последнее также причина того, почему до сих пор было невозможно предлагать услугу обычного э-магазина по всей Эстонии: у многих продуктов - например, молочные продукты, мясные продукты, свежие фрукты и овощи и пр. - цепочка охлаждения не должна прерываться и необходимо использовать специальные грузовики, оснащенные холодильным оборудованием. В обычной курьерской службе доставки они, к сожалению, не используются.
Мийдо считает, что нынешний кризис придаст очень большой импульс развитию э-торговли. "Есть основание полагать, что после кризиса у нас будет больше э-магазинов, и уже действующие на рынке э-магазины обретут больше опыта, чтобы предлагать услугу в более обширном регионе обслуживания".
Гуманный подход
Сеть "Rimi" разрабатывает услугу э-магазина, но заведующая йыхвиским магазином Лейда Вахтла персонально предлагает эту услугу постоянным клиентам в порядке любезности.
- Несколько бабушек, которые живут в соседних домах и в состоянии сами прийти за покупками, звонят заранее. Я собираю для них корзину и упаковываю в пакеты - мне ведь нетяжело это сделать.
Все началось с просьбы одного клиента.
- Позвонила одна женщина и рассказала, что муж недавно перенес операцию и она боится сама приходить в магазин. В то же время есть такие бабули, которые ходят каждый день, и я даже спрашивала у них, почему они не закупаются на неделю вперед. Говорят, что им ведь нужно каждый день выходить на улицу - но пусть тогда и выходят на улицу, а не в магазин, - Вахтла беспокоится о здоровье своих клиентов, а также продавцов - все продавцы носят маски.
"Maxima" развивает всеэстонскую услугу
"Maxima" и "Barbora" в ближайшее время откроют новую всеэстонскую услугу э-магазина - "Barbora Express".
- В настоящей ситуации, когда веб-торговля позволяет людям избежать дополнительных рисков и соблюдать рекомендуемые меры безопасности и профилактики, мы хотим сделать услугу заказа еды и повседневных товаров доступной максимальному числу людей по всей Эстонии, - сказал исполнительный руководитель "Maxima Eesti" Эдвинас Волкас.
Новая услуга э-магазина предлагает клиенту возможность заказать необходимые продукты и товары первой необходимости в среде э-магазина "Barbora", затем клиент выбирает магазин и временной промежуток для получения покупок. Пункты комплектации, где работники "Maxima" будут комплектовать заказанные товары и передавать их клиентам, откроются в 33 магазинах "Maxima".
Информацию о том, в каких магазинах Ида-Вирумаа будут открыты пункты комплектации, "Maxima" пока не предоставила. "Мы обязательно сообщим сразу же, как только услуга будет готова к использованию", - сказала медиаменеджер "Maxima" Регина Салму.
"ePrisma" расширяется в Нарве
По словам заведующей "ePrisma" Хельги Кумель, расширение курьерских услуг и предварительной комплектации товаров на Нарву является одним из текущих направлений деятельности предприятия.
- Сейчас "ePrisma" работает 24/7, чтобы справиться с резко возросшим спросом клиентов в уже существующих пунктах обслуживания в Таллинне и Тарту. Прилагаем усилия во имя того, чтобы мы смогли предлагать свои э-услуги в конце весны или начале лета также в Нарве, - сказала она.
"E-Selver" сейчас доступен примерно 800000 жителей Эстонии, и курьеры доставляют заказы на дом в Таллинне, Харьюмаа, Рапла, Рапламаа, Пярну и его окрестностях, в Тарту и близлежащих волостях. Может ли "E-Selver" расшириться и на Ида-Вирумаа, ни в четверг, ни в пятницу узнать не удалось.