Продуктовые э-магазины приходят и в Ида-Вирумаа

В "Coop" - кризисные комплекты

- 20 марта, всего через неделю после начала покупательской паники, мы открыли всеэстонский э-магазин www.kriisivaru.ee. Мы увидели, что ожидания и потребности людей в части пополнения запасов на случай кризиса резко выросли. В этом э-магазине можно заказать самые необходимые пищевые продукты и предметы первой необходимости, которые не требовательны к температуре. В сотрудничестве с "Omniva" посылки доставляются в течение одного-трех рабочих дней, - пояснил коммуникационный руководитель "Coop" Мартин Мийдо.

Особенность этого э-магазина в том, что клиент выбирает не из привычных 15000 товаров, а из существующих комплектов. "Это обеспечивает очень быструю работу э-магазина и возможность обслуживать большое количество клиентов - обычные продуктовые э-магазины в этом отношении достигли своего максимума".

По словам Мийдо, по всей Эстонии заказано сотни комплектов, в том числе и в Ида-Вирумаа. "В Ида-Вирумаа наиболее популярен семейный кризисный комплект 1. Мы получили очень много положительной обратной связи, а также предложений по дополнению комплектов. Так, вскоре у нас появится также пакет, предназначенный для родителей маленьких детей".

Мийдо объяснил, что комплекты собирают в комплектационном центре э-магазина. Возможно выбрать доставку товара на дом курьером "Omniva" или заказать посылку в почтовую контору. В ближайшее время в список возможностей добавятся и посылочные автоматы. В случае доставки на дом "Omniva" предлагает бесконтактную передачу товара. Кризисные комплекты стоят 65 евро, плата за доставку на дом или в почтовую контору, независимо от региона, составляет 5 евро.

- Это возможно делать благодаря тому, что входящие в комплект пищевые продукты не требовательны к температуре. Последнее также причина того, почему до сих пор было невозможно предлагать услугу обычного э-магазина по всей Эстонии: у многих продуктов - например, молочные продукты, мясные продукты, свежие фрукты и овощи и пр. - цепочка охлаждения не должна прерываться и необходимо использовать специальные грузовики, оснащенные холодильным оборудованием. В обычной курьерской службе доставки они, к сожалению, не используются.

Мийдо считает, что нынешний кризис придаст очень большой импульс развитию э-торговли. "Есть основание полагать, что после кризиса у нас будет больше э-магазинов, и уже действующие на рынке э-магазины обретут больше опыта, чтобы предлагать услугу в более обширном регионе обслуживания".

Гуманный подход

Сеть "Rimi" разрабатывает услугу э-магазина, но заведующая йыхвиским магазином Лейда Вахтла персонально предлагает эту услугу постоянным клиентам в порядке любезности.

- Несколько бабушек, которые живут в соседних домах и в состоянии сами прийти за покупками, звонят заранее. Я собираю для них корзину и упаковываю в пакеты - мне ведь нетяжело это сделать.

Все началось с просьбы одного клиента.

- Позвонила одна женщина и рассказала, что муж недавно перенес операцию и она боится сама приходить в магазин. В то же время есть такие бабули, которые ходят каждый день, и я даже спрашивала у них, почему они не закупаются на неделю вперед. Говорят, что им ведь нужно каждый день выходить на улицу - но пусть тогда и выходят на улицу, а не в магазин, - Вахтла беспокоится о здоровье своих клиентов, а также продавцов - все продавцы носят маски.