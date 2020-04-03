Работа шахты Estonia остановлена до конца апреля

1 апреля у работника шахты Estonia был диагностирован коронавирус.

Председатель правления Enefit Kaevandused Андрес Вайнола сказал, что заболевший работник контактировал по меньшей мере с 19 коллегами, а не с 16, как предполагалось ранее. "Всех этих работников мы отправили на тестирование. На момент принятия решения об остановке шахты до конца апреля, часть результатов была еще неизвестна, но остановка работы на шахте это единственная эффективная мера, позволяющая надежно предотвратить быстрое распространение вируса среди работников. Данное решение дает нам дополнительную гибкость и гарантию того, что при любом развитии пандемии у нас будет здоровый персонал, чтобы продолжить снабжение сланцем электростанций и заводов сланцевого масла", - рассказал Андрес Вайнола. "Мы продолжим добычу на карьере Narva, усилив там меры по предотвращению распространения вируса", - отметил Вайнола.

В позапрошлую пятницу на больничный ушел работник шахты "Estonia", занимающийся ремонтом и обслуживанием. Поскольку в результате домашнего лечения высокая температура не спадала, в среду скорая помощь доставила мужчину в больницу, где он прошел также коронатест.

В тот же день проба дала позитивный ответ, и руководство предприятия решило, что для предотвращения распространения вируса по крупнейшей шахте Эстонии около 800 шахтеров останутся в четверг и пятницу дома. На работу позволили выйти всего примерно 85 работникам, которые занимаются поддержанием в работе шахтных инфраструктур, насосных станций и вентиляционных систем, а также заняты на складе сланца.

Вайнола сказал, что заразившийся работник ездил на расположенную в Вяйке-Пунгерья Алутагузеской волости шахту на своем автомобиле, а не на заказанном шахтой автобусе. Однако на расположенный под землей рабочий пост шахтеров доставляют в машинах, в большой кабине которых скученно находятся вместе более десяти человек.

Профсоюз поддерживает остановку работы

Руководство шахты взвешивает несколько дальнейших планов, среди которых есть также вариант продолжения работы частично в одном крыле шахты. По словам Вайнола, "Eesti Energia" обеспечит сейчас оставшимся дома шахтерам "Estonia" доход, который составит 70 процентов зарплаты, а также ищет решения относительно дальнейшей зарплаты вместе с кассой по безработице и профсоюзом.

По словам руководителя Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Марины Лукьяновой, остановить шахту "Estonia" было разумным решением. "Даже если появится необходимость остаться дома на несколько недель и люди из-за этого потеряют в своем доходе, то это все же лучше, чем если бы мы вышли сейчас на работу и заразились бы еще люди, которые принесли бы этот вирус и домой в свои семьи. Лучше побудем несколько недель дома и потом спокойно выйдем на работу", - сказала она, добавив, что в нынешней ситуации нахождение на работе сопровождалось бы также постоянным психологическим напряжением и страхом заполучить вирус или самому заразить кого-то.