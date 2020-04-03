Работа шахты Estonia остановлена до конца апреля

Руководство Enefit Kaevandused, дочернего предприятия Eesti Energia, приняло решение остановить работу на шахте Estonia до конца апреля.
1 апреля у работника шахты Estonia был диагностирован коронавирус.
Председатель правления Enefit Kaevandused Андрес Вайнола сказал, что заболевший работник контактировал по меньшей мере с 19 коллегами, а не с 16, как предполагалось ранее. "Всех этих работников мы отправили на тестирование. На момент принятия решения об остановке шахты до конца апреля, часть результатов была еще неизвестна, но остановка работы на шахте это единственная эффективная мера, позволяющая надежно предотвратить быстрое распространение вируса среди работников. Данное решение дает нам дополнительную гибкость и гарантию того, что при любом развитии пандемии у нас будет здоровый персонал, чтобы продолжить снабжение сланцем электростанций и заводов сланцевого масла", - рассказал Андрес Вайнола. "Мы продолжим добычу на карьере Narva, усилив там меры по предотвращению распространения вируса", - отметил Вайнола.
В позапрошлую пятницу на больничный ушел работник шахты "Estonia", занимающийся ремонтом и обслуживанием. Поскольку в результате домашнего лечения высокая температура не спадала, в среду скорая помощь доставила мужчину в больницу, где он прошел также коронатест.
В тот же день проба дала позитивный ответ, и руководство предприятия решило, что для предотвращения распространения вируса по крупнейшей шахте Эстонии около 800 шахтеров останутся в четверг и пятницу дома. На работу позволили выйти всего примерно 85 работникам, которые занимаются поддержанием в работе шахтных инфраструктур, насосных станций и вентиляционных систем, а также заняты на складе сланца.
Вайнола сказал, что заразившийся работник ездил на расположенную в Вяйке-Пунгерья Алутагузеской волости шахту на своем автомобиле, а не на заказанном шахтой автобусе. Однако на расположенный под землей рабочий пост шахтеров доставляют в машинах, в большой кабине которых скученно находятся вместе более десяти человек.
Профсоюз поддерживает остановку работы
Руководство шахты взвешивает несколько дальнейших планов, среди которых есть также вариант продолжения работы частично в одном крыле шахты. По словам Вайнола, "Eesti Energia" обеспечит сейчас оставшимся дома шахтерам "Estonia" доход, который составит 70 процентов зарплаты, а также ищет решения относительно дальнейшей зарплаты вместе с кассой по безработице и профсоюзом.
По словам руководителя Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Марины Лукьяновой, остановить шахту "Estonia" было разумным решением. "Даже если появится необходимость остаться дома на несколько недель и люди из-за этого потеряют в своем доходе, то это все же лучше, чем если бы мы вышли сейчас на работу и заразились бы еще люди, которые принесли бы этот вирус и домой в свои семьи. Лучше побудем несколько недель дома и потом спокойно выйдем на работу", - сказала она, добавив, что в нынешней ситуации нахождение на работе сопровождалось бы также постоянным психологическим напряжением и страхом заполучить вирус или самому заразить кого-то.
Сланца на складах хватит на полгода
В то же время Вайнола подтвердил, что остановка работы шахты не будет в течение ближайших месяцев угрожать каким-то образом снабжению Эстонии электроэнергией. Сланца на шахтном складе около 1,5 миллиона тонн сланца.
Коммуникационный руководитель энергопроизводства "Eesti Energia" Елена Дербнева добавила, что сланца запасено на складах столько, что при нынешних объемах производства его хватило бы примерно на полгода. Кроме 1,5 миллиона тонн, имеющихся у шахты "Estonia", на складах под Нарвой рядом с ауверескими электростанциями и заводами ждут еще около трех миллионов тонн сланца. То есть запасы добытого сланца составляют сейчас 4,5 миллиона тонн. Кроме того, сейчас продолжается добыча сланца на разрезе "Narva".
За весь прошлый год "Eesti Energia" добыл 10 миллионов тонн сланца, но электростанции и заводы масел потребили его в течение года меньше.
Самый мощный завода масел "Eesti Energia" "Enefit 280" находится сейчас на плановом ремонте, который продлится по крайней мере до конца апреля. Производство масла продолжает в меньшем объеме завод "Enefit 140". Из-за низких рыночных цен сейчас простаивает также Аувереская электростанция. Электроэнергию в четверг производил только один энергоблок.
Добыча сланца в "Eesti Energia"
- Предприятие имеет два добывающих подразделения - подземную шахту "Estonia" и разрез "Narva", на которых работают в общем около 1500 человек
- В прошлом году добыли 10 миллионов тонн, годовое потребление на электростанциях и заводах масел было меньше этого
- Сейчас на складах в запасе 4,5 миллиона тонн сланца