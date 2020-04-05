В Ида-Вирумаа добавилось 16 зараженных коронавирусом, большинство из них в попечительском центре в Мяэтагузе

16 новых зараженных на данный момент является наибольшим числом выявленных заболевших за одни сутки в Ида-Вирумаа.

Рукводитель Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марью Муузикус сказала, что более половины зараженных добавилось из расположенного в Мяэтагузе Алутагузеского попечительского центра - положительным оказался тест у восьми жильцов и одного сотрудника.

Новые зараженные были выявлены за последние сутки также среди жителей Силламяэ, Кохтла-Ярве и Люганузеской волости.

Первый зараженный коронавирусом в попечительском центре в Мяэтагузе был обнаружен неделю назад, еще пять случаев добавились в течение недели. Один из заболевших, 90-летний мужчина, скончался во вторник вечером в Ида-Вируской центральной больнице.

В течение последних суток ни одного положительного теста не добавилось из Нарвы. В настоящее время там диагностировано 8 зараженных: пять жильцов и два сотрудника Нарвского дома попечения и один сотрудник ресторана быстрого питания "MCDonalds".

По словам Муузикус, не выявлено новых зараженных и среди работников прекратившей добычу на месяц шахты "Эстония", за исключением одного человека, у которого заражение было обнаружено в среду, но результаты всех взятых проб еще не получены.

За последние сутки в Эстонии от коронавируса умерли два человека - 73-летний мужчина в Северо-Эстонской больнице (PERH) и 81-летний мужчина в Курессаареской больнице. Всего жертвами болезни в стране уже стали 15 человек. В больницах находятся 130 человек, из них 17 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Всего в Эстонии было проведено 21 004 теста, из которых 1097, или 5%, были положительными, сообщает портал rus.err.ee, ссылаясь на Департамент здоровья. Отвечающий за публикацию статистических данных Центр инфосистем здоровья и благополучия скорректировал прежнюю информацию о результатах анализов, в итоге в статистику за 3 апреля добавились 16 положительных тестов.

За последние сутки в Эстонии провели 1192 теста на COVID-19, из которых положительными оказались 63.

На основании данных Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения коронавирусом было на Сааремаа (23), в Ида-Вирумаа (16) и Харьюмаа (12).