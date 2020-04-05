Библиотеки общаются с читателями бесконтактно

Ида-вируские библиотеки в период чрезвычайного положения действуют по-разному: одни не обслуживают читателей, другие хоть и закрыты, но выдают книги бесконтактно, а третьи продолжают работать как обычно.
Библиотеки Тойлаской волости закрыты для читателей до 1 мая, однако работа в них не остановилась - просто происходит в другой форме.
Так, маленькие читатели Тойлаской библиотеки имеют возможность каждый день в 11 часов послушать и посмотреть чтение книг вслух. Сделать это можно и позже, ведь все эти видео имеются на библиотечной странице в "Facebook".
Книги на карантине
Заведующая Тойлаской библиотекой Леа Ранд сказала, что идею чтения книг вслух подсказала ей дочь.
- Пожалуй, она думала в первую очередь о собственных детях. Мол, если дети к бабушке попасть не могут, то пусть бабушка возьмет и залезет вместе с книжкой в телевизор. Я подумала: почему бы не почитать тогда уж всем детям?
Чтение, транслируемое с прошлой субботы, привлекает сотни слушателей - одно видео набрало более 500 просмотров.
- Вообще-то мы не изобрели велосипед: сейчас это делают во всей Эстонии. Например, актеры театра кукол читают вслух детям, актеры драмтеатра - взрослым, некоторые писатели читают собственные произведения. Если человек не может прийти к нам, то мы должны найти возможность прийти к ним домой. Ведь целью является, чтобы мы не теряли связь и в то время, когда физически встречаться не можем, - объяснила Ранд.
С 1 апреля библиотеки Тойлаской волости предлагают возможность бесконтактного взятия книг. Взять можно предварительно заказанные книги; выбрать их помогает библиотечная программа lugeja.ee.
- Официально бесконтактный прокат книг должен был начаться 1 апреля, но первые интересующиеся появились уже в понедельник: как только мы дали такую информацию, люди начали звонить. Думаю, что массово брать книги не станут, но мы хотя бы предлагаем возможность, если у людей возникнет такая потребность или желание, - сказал Ранд.
На практике это выглядит так: в тамбуре у наружной двери волостного дома стоит стол, на котором Ранд оставляет к оговоренному времени именной пакет, а также имеется ящик для возврата книг, в котором возвращаемые книги 48 часов будут находиться на карантине, прежде чем вернуться на полку.
Бесконтактная выдача книг действует с 1 апреля и во всех библиотеках Нарва-Йыэсуу.
Йыхвиская центральная библиотека, тоже закрытая до конца месяца, предлагает бесконтактный прокат в течение всего периода чрезвычайного положения. Предварительно заказанные книги можно получить в библиотеке с понедельника по пятницу с 12 до 13 часов и с 17 до 18 часов.
- Поначалу мы пробовали выдавать предварительно заказанные книги в дверях, но это оказалось не лучшим вариантом, так как закончилось простудой одного из работников. Теперь в тамбуре стоит полка, на которую складывают пакеты. Человек входит, берет свой пакет и сразу уходит. Вернуть книги можно только в специальный ящик для возврата и на всякий случай книги три дня находятся в карантине, - ознакомила с нынешней организацией работы руководитель Йыхвиской библиотеки по обслуживанию Тийа Линнард.
В Йыхви в день комплектуют по 15-20 пакетов для читателей.
- Активность проката книг не очень высокая. Очевидно, и потому, что информация хоть и есть на двери, но отдельной рекламы мы в "Facebook" не делали. Во-первых, тамбур тесный, а во-вторых, наш средний читатель - пожилой человек, которого не хочется подталкивать сегодня к выходу из дома, - объяснила Линнард.
Силламяэская библиотека сообщила своим читателям, что закрыта до конца апреля, а книги можно заказывать в библиотечной системе "Riksweb". С каждым читателем индивидуально договариваются, как он получит книги на руки.
В Алутагузеской волости - по-разному
В Алутагузеской волости читателей продолжают обслуживать с сокращенным временем работы библиотеки в Куртна, Куремяэ, Пагари, Кийкла и Тудулинна; в Алайыэ, Ийзаку и Мяэтагузе библиотеки закрыты.
- Мы пошли таким путем, что если людям надо, то они получат желаемые книги - пусть даже во время чрезвычайного положения, - отметила руководитель Куртнаского общественного дома-библиотеки Яана Тосс. - У нас немного посетителей и в общем случае они друг с другом не соприкасаются. В помещении находятся сразу два человека: я и берущий книги. Читатели набирают сразу побольше книг, чтобы не очень часто приходить.
ЯАНА ТОСС:
Читатели берут сразу больше книг, чтобы не очень часто приходить.
В городе Кохтла-Ярве и Люганузеской волости все библиотеки закрыты до 1 мая.
Нарвская библиотека в период закрытия предлагает читателям возможность общения по каналу "YouTube" ежедневно в 15 часов. Работники знакомят читателей с книгами, которые имеются в фондах и будут доступны после снятия ограничений. Библиотека призывает читателей вновь открыть для себя забытых авторов и познакомиться с творчеством новых и малоизвестных писателей.