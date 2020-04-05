Библиотеки общаются с читателями бесконтактно

Библиотеки Тойлаской волости закрыты для читателей до 1 мая, однако работа в них не остановилась - просто происходит в другой форме.

Так, маленькие читатели Тойлаской библиотеки имеют возможность каждый день в 11 часов послушать и посмотреть чтение книг вслух. Сделать это можно и позже, ведь все эти видео имеются на библиотечной странице в "Facebook".

Книги на карантине

Заведующая Тойлаской библиотекой Леа Ранд сказала, что идею чтения книг вслух подсказала ей дочь.

- Пожалуй, она думала в первую очередь о собственных детях. Мол, если дети к бабушке попасть не могут, то пусть бабушка возьмет и залезет вместе с книжкой в телевизор. Я подумала: почему бы не почитать тогда уж всем детям?

Чтение, транслируемое с прошлой субботы, привлекает сотни слушателей - одно видео набрало более 500 просмотров.

- Вообще-то мы не изобрели велосипед: сейчас это делают во всей Эстонии. Например, актеры театра кукол читают вслух детям, актеры драмтеатра - взрослым, некоторые писатели читают собственные произведения. Если человек не может прийти к нам, то мы должны найти возможность прийти к ним домой. Ведь целью является, чтобы мы не теряли связь и в то время, когда физически встречаться не можем, - объяснила Ранд.

С 1 апреля библиотеки Тойлаской волости предлагают возможность бесконтактного взятия книг. Взять можно предварительно заказанные книги; выбрать их помогает библиотечная программа lugeja.ee.

- Официально бесконтактный прокат книг должен был начаться 1 апреля, но первые интересующиеся появились уже в понедельник: как только мы дали такую информацию, люди начали звонить. Думаю, что массово брать книги не станут, но мы хотя бы предлагаем возможность, если у людей возникнет такая потребность или желание, - сказал Ранд.

На практике это выглядит так: в тамбуре у наружной двери волостного дома стоит стол, на котором Ранд оставляет к оговоренному времени именной пакет, а также имеется ящик для возврата книг, в котором возвращаемые книги 48 часов будут находиться на карантине, прежде чем вернуться на полку.

Бесконтактная выдача книг действует с 1 апреля и во всех библиотеках Нарва-Йыэсуу.

Йыхвиская центральная библиотека, тоже закрытая до конца месяца, предлагает бесконтактный прокат в течение всего периода чрезвычайного положения. Предварительно заказанные книги можно получить в библиотеке с понедельника по пятницу с 12 до 13 часов и с 17 до 18 часов.