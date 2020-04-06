Эрик Гамзеев: Информирование проживающих в Эстонии русских людей действительно требует больших усилий

Во-первых, ошибочно представление, будто подавляющее большинство проживающих в Эстонии русских потребляют информацию одинаковым образом и следят лишь за единичными каналами. Проведенный три года назад интеграционный мониторинг показал, что для выросшей в русских семьях молодежи эстоноязычные каналы становятся все более важными источниками информации. В то же время для нее сохранилась и роль российских медиа, но при этом - не находящихся под влиянием Кремля крупных телеканалов, а интернет-изданий гораздо более разнообразного содержания.

В связи с огромными размерами русскоязычного пространства, информационное поле проживающих в Эстонии русских образует гораздо более пеструю и разнообразную мозаику, чем могут представить себе многие эстонцы. Тем больше в этом гигантском информационном поле как качественной журналистики и развлечений, так и пропаганды, ложных новостей и всевозможной инфошумихи. Что каждый конкретный человек выберет из этого богатого меню и посчитает достоверным, зависит от его личных взглядов.

Это верно, что при такой конкуренции эстонским медиа приходится прилагать значительно больше сил для завоевания внимания и времени проживающих тут русских, чем для завоевания эстоноязычной аудитории. Это касается также кризисной коммуникации со стороны государства. А в случае медиа добавляется также экономическая сторона. Если в крупнейших новостных порталах Эстонии многие эстоноязычные материалы укрыты за платежной стеной, то русскоязычные большей частью доступны бесплатно. И причина прежде всего в том, что на просторах интернета предложение бесплатного русскоязычного контента настолько велико. Для медиадомов это довольно сложная задача, ведь читателей приходится завоевывать сильным содержанием, за которое читатель платить не хочет.

Тем не менее с этим удавалось справляться довольно хорошо. Недавнее исследование "Kantar Emor" подтверждает, что русскоязычные медиаканалы Эстонии популярнее и вызывают больше доверия, чем российские каналы. При этом русскоязычных каналов в Эстонии совсем не мало. Кроме теле- и радиоканала, а также портала национального вещания русскоязычные каналы имеются у крупнейших республиканских частных медиаконцернов, да плюс большое количество местных изданий. Только у бумажной и веб-газеты отражающего в основном жизнь Ида-Вирумаа "Северного побережья", судя по проведенному прошлой осенью "Faktum Ariko" исследованию читательских кругов в Эстонии, имелось более 142000 читателей, и для 100000 человек из них родным языком является русский. Это показывает, что местные события волнуют людей.

Ильмар Рааг отметил на прошлой неделе в дневном комментарии "Vikerraadio", опираясь на проведенный "Turu-uuringute AS" опрос, что 97 процентов эстонцев и 92 процента представителей других национальностей считают, что они хорошо информированы о вызванной коронавирусом ситуации.