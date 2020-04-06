Пасхальные богослужения в отсутствие прихожан

"Мне, как епископу, христианину, больно сознавать, что в эти дни сугубой концентрации духовной жизни православных верующих многие из вас лишены возможности церковной молитвы, сила которой утверждается на обещании Спасителя: "Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них" (Мф. 18.20), - пишет он. - Мы, священнослужители, в чью обязанность входит забота о духовном здоровье вверенной Богом паствы, надеялись к Дням Страстной недели и Святой Пасхи услышать утешающие новости о снятии или частичном ослаблении карантина. Однако опыт других стран, раньше нас столкнувшихся с этой бедой, говорит о преждевременных надеждах и свидетельствует о самом начале выпавшего нам испытания. Горько сознавать, что в этом году мы не сможем все вместе быть плечом к плечу в наших храмах на страстных богослужениях и в День Христова Воскресения. Как христиане мы должны видеть в скорбных обстоятельствах смыл и Божественное назидание, которое может заключаться в осознании ценности повседневных радостей, казавшихся привычными и недостойными благодарственной молитвы Творцу, важности и необходимости церковной молитвы, многими нашими современниками пренебрегаемой в обычной спокойной жизни. С Божией помощью уверен, что наша страна справится и мы выйдем из сложившегося кризиса обновленными, кто-то, безусловно, переоценит свои моральные ценности. Не унывайте, Господь не оставит нас и Пасхальная радость посетит наши сердца!"