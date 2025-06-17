ПЕРЕДОВИЦА Центр метания топоров как новая достопримечательность

Алутагузеской волости стоило бы воспользоваться этим вниманием и установить в ближайшее время на перекрестках оживленных дорог знаки, которые указывали бы путь к центру метания топоров, который благодаря вышеупомянутому вниманию стал своего рода достопримечательностью, о которой так много говорят по всей республике.

Даже если бы там не проводился в данный момент чемпионат мира или какое-то другое соревнование, все равно это было бы достойное внимания место, на фоне которого можно сделать фотографию и сообщить всем друзьям в социальных сетях: я собственными глазами видел центр метания топоров. Может быть, там станут также регулярно предлагать возможность под руководством знатока совершить первый в своей жизни бросок топора и запечатлеть его на видео.

Если учесть такую возможность, а также успехи местных метателей топора на мировой арене и сопутствующую им известность, то 61000 евро, которые израсходовали на это из фонда справедливого перехода, на самом деле не такие уж и большие деньги.

Меньше всего поводов для упреков подали местные энтузиасты метания топора, ухватившиеся за такой шанс и сделавшие такую вещь. Если правила позволяют и соответствующее пособие получить возможно, то имеет смысл этим воспользоваться.