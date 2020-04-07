Работы на строительстве бассейна замедлились, но не остановились

На объекте в последнее время трудятся только монтажники 30-метровых деревянных конструкций, других строителей здесь не видно.

- Снижение темпа строительства связано с чрезвычайными мерами, связанными с пандемией, - сказал вице-мэр по развитию Виталий Бородин. - Сейчас на объекте заняты только высотники - работники, у которых риск заболеть минимальный, так как по характеру своих заданий они находятся на достаточно большом расстоянии друг от друга. На участках, где, как говорится, нос к носу, рабочий процесс остановлен до специального распоряжения по снятию карантина. Предполагается, что до 1 мая, а дальше будет зависеть от того, как покажет ситуация.

Собеседник добавил, что на сегодняшний день самая большая проблема, связанная со строительством нового спортцентра, - то, что остановилось движение грузов по Европе, поэтому часть необходимого оборудования из Италии и Германии невозможно получить.

- Поэтому приходится принимать много решений по логистике, что-то перепроектировать или пересогласовывать, - перечисляет он. - Безусловно, все общение сейчас проходит по телефону или в веб-среде, и могу утверждать, что это абсолютно не то же самое, чем живое общение. Но в общем пока процесс идет нормально, с учетом обстоятельств и того, что строители АО "Nordecon" долгое время опережали график, у нас еще есть надежда, что сроки сдачи объекта не придется переносить.