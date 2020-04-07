Работы на строительстве бассейна замедлились, но не остановились

Строительство нового здания Кохтла-Ярвеского спортцентра на Ярвекюла теэ убавило темп, но надежда на завершение объекта в срок еще есть.
На объекте в последнее время трудятся только монтажники 30-метровых деревянных конструкций, других строителей здесь не видно.
- Снижение темпа строительства связано с чрезвычайными мерами, связанными с пандемией, - сказал вице-мэр по развитию Виталий Бородин. - Сейчас на объекте заняты только высотники - работники, у которых риск заболеть минимальный, так как по характеру своих заданий они находятся на достаточно большом расстоянии друг от друга. На участках, где, как говорится, нос к носу, рабочий процесс остановлен до специального распоряжения по снятию карантина. Предполагается, что до 1 мая, а дальше будет зависеть от того, как покажет ситуация.
Собеседник добавил, что на сегодняшний день самая большая проблема, связанная со строительством нового спортцентра, - то, что остановилось движение грузов по Европе, поэтому часть необходимого оборудования из Италии и Германии невозможно получить.
- Поэтому приходится принимать много решений по логистике, что-то перепроектировать или пересогласовывать, - перечисляет он. - Безусловно, все общение сейчас проходит по телефону или в веб-среде, и могу утверждать, что это абсолютно не то же самое, чем живое общение. Но в общем пока процесс идет нормально, с учетом обстоятельств и того, что строители АО "Nordecon" долгое время опережали график, у нас еще есть надежда, что сроки сдачи объекта не придется переносить.
По договору строители должны сдать объект весной 2021 года. Площадь здания первого этапа составляет в общей сложности более 13 тысяч квадратных метров. Кроме бассейна с трибунами и десятью дорожками длиной 25 метров и раздевалками здесь также будет детский бассейн, а также специальный тренажерный зал для пловцов, другой тренажерный зал с раздевалками, зал для игры в теннис, тренерское помещение, три зала для аэробики, гардероб, раздевалки и душевые помещения с банями. Найдут место для кафе, галереи, детской комнаты и технических помещений.