Яанус Пурга: Нового завода масел не будет

Правительство решило увеличить акционерный капитал "Eesti Energia" еще на 125 миллионов евро во имя роста благополучия и благосостояния всего народа. Владелец может увеличивать акционерный капитал, если пожелает: частный владелец делает это за счет собственных денег, а акционер госпредприятия - за счет денег налогоплательщика.
Частный владелец делает это очень-очень-очень взвешенно и обоснованно - хотелось бы надеяться, что и государство поступит с деньгами налогоплательщика столь же взвешенно и разрешит руководителю "Eesti Energia" истратить эти деньги не на строительство нового завода масел, а на что-то более перспективное и разумное. К счастью, таких более разумных вариантов много, и строительство завода масел занимает в этом строю разумных решений первое место с конца.
Почему завода масел не будет? Большей части способных думать людей сегодня вообще не нужно объяснять это, но я все же приведу некоторые причины и цитаты, на основании которых каждый сам может сделать выводы и додумать.
Причина 1. Завод не построят потому, что он непропорционально дорогой. Новый завод масел "Enefit" стоит 286 миллионов евро и в состоянии перерабатывать в год 2,2-2,4 миллиона тонн сланца.
Построить настолько дорогой завод для переработки такого количества сланца почти невозможно - однако госпредприятию это, очевидно, сделать удастся. Для сравнения: новый завод "Petroter" частного предприятия "VKG" стоит 70-80 миллионов и гарантированно перерабатывает 1,0-1,1 миллиона тон сланца того же качества. Это значит, что действительная стоимость завода с пропускной способностью 2,2-2,4 миллиона тонн должна составлять 150-170 миллионов евро, но никак не 286 миллионов - если для строительства завода провести базирующийся на технологии открытый гостендер.
Причина 2. Производство сланцевого масла слишком дорогое, продажная цена сланцевого масла низкая. Из одной тонны сланца стандартного качества можно получить 11-12,3% маслопродуктов, проще говоря - сланцевого масла. Для производства одной тонны сланцевого масла требуется около 8 тонн сланца.
На шахте "Estonia" добыча сланца дорогая - 15-17 евро/тонна, а на разрезе "Narva" дешевая - 11-13 евро/тонна. Если взять за среднюю цену 15 евро за тонну доставленного и измельченного сланца на складе "Enefit", то только стоимость сланца составит в цене тонны масла 120 евро.
В цене сланцевого масла стоимость сланца образует около 50%, прочие переменные затраты - 15% и постоянные затраты - 35% (в случае нового завода они выше). То есть цена тонны масла равна приблизительно 240 евро. Продажная цена тонны масла (рассчитывается по формуле на основании роттердамских бункерных цен горючего LSFO) равна сейчас 100-140 долларов США за тонну, то есть на продаже каждой тонны масла терпят убыток по крайней мере в 100 евро. Такой же низкой продажная цена сланцевого масла была в последний раз в начале 2002 года.
Причина 3. Производство сланцевого масла выходит в ноль при цене нефти 45 долларов/баррель. По утверждению "Eesti Energia", граница окупаемости для нового завода масел начинается с цены нефти 45 долларов, причем при расчете окупаемости первого завода "Enefit" этой границей было 70-80 долларов (Харди Микк, "Eesti Energia").
Предположим, что 45 долларов - это правда. Надо учесть, что при цене 45 долларов восстановится в большом объеме добыча американской сланцевой нефти, что, в свою очередь, вызовет перепроизводство в мире и приведет к снижению цены или в лучшем случае к ее сохранению на прежнем уровне (что выгодно для России, для добытчиков американской сланцевой нефти и более мелких партнеров OPEC, а для саудитов хороша уже цена 25-30 долларов). Более высокую цену нефти не прогнозируют. То есть выход в ноль не может являться самоцелью при осуществлении инвестиции.
Причина 4. Расширение добычи фоссильных топлив противоречит как эстонской, так и европейской политике в сфере окружающей среды, а также прогнозируемым трендам в энергетике. Инвестирование в добычу фоссильных топлив в 2020 году - это инвестиция не в будущее, а в прошлый век.
Причина 5. Большая часть банков Европы и всего мира не дают кредиты на проекты фоссильных топлив. Кредиты, правда, можно получить в азиатских и некоторых американских банках, но это более рискованно и не является хорошей идеей.
Причина 6. Строительство завода сланцевого масла не является спасением Ида-Вирумаа. По какой-то причине у пары человек в Таллинне сложилось мнение, будто 60 рабочих мест на заводе масел и около 250 на шахтах и при транспортировке сланца являются мечтой всех идавирусцев.
Рабочие места с такими же зарплатами государство может помочь создать в Ида-Вирумаа в возобновляемой энергетике, экономике замкнутого цикла, переработке отходов, производстве биогаза, сервисном посредничестве, в металлургии и т.д. Люди Ида-Вирумаа интеллектуальные и умные, они в состоянии учиться и жить будущим, а не прошлым.
Причина 7. Я не знаю никого, кто знал бы кого-то, кто считает, будто строительство завода масел - это хорошая мысль. Завод масел работает 30 лет. Через 10 лет для нужд завода масел потребовалось бы открыть шахту "Uus-Kiviõli", которая обойдется в 250-300 миллионов евро, а для улучшения качества топлива (снижения содержания серы) нужно будет построить завод предварительного рафинирования стоимостью 650 миллионов и водородный завод. Молодежь Эстонии этого завода масел не хочет, в том числе молодежь Ида-Вирумаа, молодежь Силламяэ и Нарвы. У нее есть право и с ним нужно считаться.
Причина 8. Направляемое председателем правления "Eesti Energia" манипулирование общественностью и распространение ложной информации. Цитаты Хандо Суттера в прессе ("Северное побережье", а также домашняя страница "ЕЕ") за последние неделю-две: "В Европе особенно велика нехватка жидких топлив...", "Глобальный спрос на нефтепродукты растет...", "Цена нефти может опять повыситься…". И цитата в прошлом голу, перед сокращением 900 человек: "Я, конечно, не ожидал, что цена СО2 настолько сильно вырастет...".
Интересно, неужели Хандо Суттер - единственный человек в Европе, который не знал, что цена СО2 самое позднее в 2020 году достигнет 25 евро за тонну? Ведь это было решено в стратегии ЕС еще в 2015 году. Но наверняка он - единственный человек в мире, который не знает, что в Европе нет нехватки жидких топлив, а, скорее, имеется их излишек.
Нынешняя соответствующая действительности и легкодоступная информация такова:
* в мире наблюдается крупнейшее в нынешнем веке перепроизводство нефти, Саудовская Аравия с мая увеличит нефтедобычу еще на 3 миллиона баррелей в день
* цена нефти опустилась в начале прошлой недели ниже 20 долларов за баррель, при такой цене нефти продажная цена тонны сланцевого масла составляет 100-140 (в зависимости от качества) долларов США за тонну
* государственные резервные хранилища, в том числе в Европе, полны топлива, для хранения топлива арендуют большие танкеры
* в США литр бензина стоит 0,30 евро, но, несмотря на это, спроса нет.
Государству как акционеру "Eesti Energia" очень просто сказать правлению предприятия: используйте доверенные вам дополнительные деньги акционерного капитала с умом, не вкладывайте их в завод масел. Например, ветропарки и солнечные станции - это уже намного более хорошая идея.