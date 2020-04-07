Яанус Пурга: Нового завода масел не будет

Причина 4. Расширение добычи фоссильных топлив противоречит как эстонской, так и европейской политике в сфере окружающей среды, а также прогнозируемым трендам в энергетике. Инвестирование в добычу фоссильных топлив в 2020 году - это инвестиция не в будущее, а в прошлый век.

Причина 5. Большая часть банков Европы и всего мира не дают кредиты на проекты фоссильных топлив. Кредиты, правда, можно получить в азиатских и некоторых американских банках, но это более рискованно и не является хорошей идеей.

Причина 6. Строительство завода сланцевого масла не является спасением Ида-Вирумаа. По какой-то причине у пары человек в Таллинне сложилось мнение, будто 60 рабочих мест на заводе масел и около 250 на шахтах и при транспортировке сланца являются мечтой всех идавирусцев.

Рабочие места с такими же зарплатами государство может помочь создать в Ида-Вирумаа в возобновляемой энергетике, экономике замкнутого цикла, переработке отходов, производстве биогаза, сервисном посредничестве, в металлургии и т.д. Люди Ида-Вирумаа интеллектуальные и умные, они в состоянии учиться и жить будущим, а не прошлым.

Причина 7. Я не знаю никого, кто знал бы кого-то, кто считает, будто строительство завода масел - это хорошая мысль. Завод масел работает 30 лет. Через 10 лет для нужд завода масел потребовалось бы открыть шахту "Uus-Kiviõli", которая обойдется в 250-300 миллионов евро, а для улучшения качества топлива (снижения содержания серы) нужно будет построить завод предварительного рафинирования стоимостью 650 миллионов и водородный завод. Молодежь Эстонии этого завода масел не хочет, в том числе молодежь Ида-Вирумаа, молодежь Силламяэ и Нарвы. У нее есть право и с ним нужно считаться.

Причина 8. Направляемое председателем правления "Eesti Energia" манипулирование общественностью и распространение ложной информации. Цитаты Хандо Суттера в прессе ("Северное побережье", а также домашняя страница "ЕЕ") за последние неделю-две: "В Европе особенно велика нехватка жидких топлив...", "Глобальный спрос на нефтепродукты растет...", "Цена нефти может опять повыситься…". И цитата в прошлом голу, перед сокращением 900 человек: "Я, конечно, не ожидал, что цена СО2 настолько сильно вырастет...".

Интересно, неужели Хандо Суттер - единственный человек в Европе, который не знал, что цена СО2 самое позднее в 2020 году достигнет 25 евро за тонну? Ведь это было решено в стратегии ЕС еще в 2015 году. Но наверняка он - единственный человек в мире, который не знает, что в Европе нет нехватки жидких топлив, а, скорее, имеется их излишек.

Нынешняя соответствующая действительности и легкодоступная информация такова:

* в мире наблюдается крупнейшее в нынешнем веке перепроизводство нефти, Саудовская Аравия с мая увеличит нефтедобычу еще на 3 миллиона баррелей в день

* цена нефти опустилась в начале прошлой недели ниже 20 долларов за баррель, при такой цене нефти продажная цена тонны сланцевого масла составляет 100-140 (в зависимости от качества) долларов США за тонну

* государственные резервные хранилища, в том числе в Европе, полны топлива, для хранения топлива арендуют большие танкеры

* в США литр бензина стоит 0,30 евро, но, несмотря на это, спроса нет.