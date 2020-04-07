ОДИН ВОПРОС: Указывает ли резкий рост числа положительных проб в Ида-Вирумаа на новые тенденции?

В выходные в Ида-Вирумаа прибавилось 16 выявленных случаев заражения коронавирусом, большинство из них - в Алутагузеском попечительском центре.
Заведующий отделом экстренной медицинской помощи Департамента здоровья МАРТИН КАДАЙ:
- В случае с уездной статистикой мы должны рассматривать сразу несколько параметров. На Сааремаа заболеваемость очень высокая, и если посмотреть на число заболевших относительно численности населения, то оно очень большое. Если мы посмотрим на Йыгевамаа, то кажется, что как будто все хорошо, но на самом деле в Йыгевамаа число тестов на душу населения в два раза меньше, чем в Харьюмаа.
Мы сейчас рассматриваем тактику тестирования и в ближайшие дни подумаем, как ее пересмотреть в отношении уездов.
В Ида-Вирумаа во многом задают тон случаи заболевания, выявленные в учреждениях попечительства. Разумеется, это вызывает беспокойство, так как попечительские и лечебные учреждения - те места, где мы точно не хотим распространения заболевания, и более строгие меры там, несомненно, необходимы.