ОДИН ВОПРОС: Указывает ли резкий рост числа положительных проб в Ида-Вирумаа на новые тенденции?

- В случае с уездной статистикой мы должны рассматривать сразу несколько параметров. На Сааремаа заболеваемость очень высокая, и если посмотреть на число заболевших относительно численности населения, то оно очень большое. Если мы посмотрим на Йыгевамаа, то кажется, что как будто все хорошо, но на самом деле в Йыгевамаа число тестов на душу населения в два раза меньше, чем в Харьюмаа.