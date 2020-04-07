Вт, 7.04.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА

ОДИН ВОПРОС: Указывает ли резкий рост числа положительных проб в Ида-Вирумаа на новые тенденции?

Мартин Кадай.

ФОТО: Ээро Вабамяги

В выходные в Ида-Вирумаа прибавилось 16 выявленных случаев заражения коронавирусом, большинство из них - в Алутагузеском попечительском центре.

Заведующий отделом экстренной медицинской помощи Департамента здоровья МАРТИН КАДАЙ:

- В случае с уездной статистикой мы должны рассматривать сразу несколько параметров. На Сааремаа заболеваемость очень высокая, и если посмотреть на число заболевших относительно численности населения, то оно очень большое. Если мы посмотрим на Йыгевамаа, то кажется, что как будто все хорошо, но на самом деле в Йыгевамаа число тестов на душу населения в два раза меньше, чем в Харьюмаа.

Мы сейчас рассматриваем тактику тестирования и в ближайшие дни подумаем, как ее пересмотреть в отношении уездов.

В Ида-Вирумаа во многом задают тон случаи заболевания, выявленные в учреждениях попечительства. Разумеется, это вызывает беспокойство, так как попечительские и лечебные учреждения - те места, где мы точно не хотим распространения заболевания, и более строгие меры там, несомненно, необходимы.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ