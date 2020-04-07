Силламяэское горсобрание дало зеленый свет новому школьному зданию

Эскиз нового здания силламяэской школы выбрали в начале февраля среди 21 работы. В конкурсе победил проект идеи "Üki kaki kommi", родившийся в результате сотрудничества эстонских и латвийских архитекторов. Победившая работа была создана архитектурными бюро "Lauder Architects", "SIA" и "Symptom Arhitekt" и завоевала премию в размере 8000 евро.

Превысила стоимость

Предполагаемая стоимость конкурса идей была 300000 евро, из которых на премии было предусмотрено в общем 20000 евро, а на составление строительного проекта - 280000 евро без НСО.

Для заключения договора о работах по проектированию горуправление провело переговоры с авторами победившей работы, первым предложением которых было 325890 без НСО. В ходе переговоров авторы совместного предложения снизили цену до 319685 евро, что составило с НСО сумму в размере 383622 eвро.

Поскольку новое предложение тоже превысило предполагаемую стоимость гостендера, то для заключения договора следовало получить разрешение от горсобрания. Горсобрание нашло на прошлой неделе, что цена приемлемая, так как не превышает предельной цены в размере 85 евро за квадратный метр закрытой нетто-площади здания, указанной в условиях архитектурного конкурса. Итак, горсобрание разрешило заключить договор о проектировании с авторами совместного предложения.

- По договору, на проектирование есть десять месяцев, это значит, что к январю следующего года проект должен быть у нас на руках, - прокомментировал мэр Тынис Калберг.

В соответствии с выданными горуправлением проектными условиями, авторам победившей работы придется учесть рекомендации и предложения, внесенные оценочной комиссией и касающиеся эскиза. "В комиссию входили представители не только горуправления, но и союза архитекторов, которые намного компетентнее в области проектирования", - отметил Калберг.

Достойны нового школьного здания

По оценке жюри, победивший эскиз характеризуется светлой и спокойной архитектурой. Лаконичный язык формы и минималистичные фасады здания элегантно противостоят сталинской архитектуре Силламяэ.

ТЫНИС КАЛБЕРГ: К январю следующего года у нас на руках должен быть проект.

По словам президента Эстонского союза архитекторов Катрин Коов, при планировании новых школьных зданий и создании современной школьной среды важную роль играют архитектурные конкурсы.

- Ответственность жюри не ограничивается оценкой качества архитектуры и соответствия ее городскому пространству; надо посмотреть также, поддерживает ли планируемая школьная среда в целом развитие детей в свете обновившегося подхода к обучению. Архитектурный конкурс создает хорошие предпосылки для выбора наилучшего решения, - отметила Коов.

Член жюри архитектор Тыну Лайгу отметил, что речь идет об очень приличном по меркам Эстонии конкурсе, на который поступило неожиданно много работ. "Решение силламяэских городских властей полностью снести нынешнее школьное здание и заменить его новым - это смелый шаг, достойный похвалы".

В Силламяэ приступили к упорядочению школьной сети в 2010 году, когда решили закрыть в трех школах гимназические ступени и создать на их базе одну гимназию. Упорядочение школьной сети являлось предпосылкой получения государственной финансовой поддержки для обновления здания основной школы.

Городские власти решили использовать ее для обновления самой старой и амортизированной школы - Ваналиннаской. Первоначальный бюджет стройки - около 4,4 миллиона евро.

Нынешнее школьное здание было построено в 1965 году и рассчитано на 1200 учеников. "Количество учащихся с каждым годом сокращается, и новое здание должно быть рассчитано на среднее количество учащихся - примерно 400 человек. Ученики достойны нового школьного здания и ждут его с нетерпением", - сказал Тынис Калберг.