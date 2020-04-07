ИТ-предприниматели, выходцы из Йыхви, приобретут для Ида-Вируской центральной больницы ультразвуковой сканер

Ультразвуковой сканер стоимостью 40000 евро, который по плану должен прибыть во второй половине мая, купит бельгийско-эстонское предприятие "OSOM Finance" вместе с "Burfa Tech".

Старший врач отделения экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы Арнольд Персидский сказал, что сканер поможет быстро диагностировать пациентов, наиболее нуждающихся в вентиляции легких. "Этот метод является альтернативой рентгену, который мы используем сейчас и работа с которым занимает немало времени. В условиях большой нагрузки на больницу диагностический сканер - очень ценное оборудование, которое кардинально повышает уровень и качество медицины", - сказал он.

По словам Персидского, в сложившейся ситуации любая помощь эстонской медицине на вес золота. "Очень трогательно, что предприниматели родом из Йыхви решили поддержать нашу больницу: по примеру того, как выходцы из Сааремаа поддерживают больницу Курессааре", - сказал он.

С самого начала введения карантинных мер компания "OSOM Finance" искала способы помочь национальным системам здравоохранения бороться с COVID-19. Центральная больница Ида-Вирумаа, третьего по численности уезда в Эстонии, подтвердила исполнительному руководителю "OSOM Finance" Антону Альтементу, уроженцу Йыхви, потребность в увеличении диагностического потенциала медучреждения.

Антон Альтемент сказал, что, работая одновременно и в Бельгии, и в Эстонии, "OSOM Finance" пришлось взвесить решение помочь одной из стран. "Мы выбрали Эстонию, поскольку система здравоохранения небольшой страны почувствует большее влияние и пользу, получив оборудование", - подчеркнул он.

Изучив ситуацию, компания "OSOM Finance" занялась поиском единомышленников и привлекла к инициативе компанию "Burfa Tech". "Osom Finance" и лично Антон Альтемент провели успешные переговоры по ускоренной поставке оборудования. Компания "Burfa Tech" взяла на себя финансовые расходы.

Сергей Потапенко, также уроженец Йыхви и член правления фирмы "Burfa Tech", которая в последние годы поддерживала йыхвиский футбольный клуб "Phoenix", сказал, что предложение "OSOM Finance" сразу же нашло отклик, поскольку компания всегда была заинтересована в оказании поддержки региону Ида-Вирумаа. "С учетом ситуации, которая сложилась в стране и мире, вопросов относительно того, должны мы принимать участие в подобной инициативе или нет, не возникало", - сказал Потапенко.

Иван Турыгин, также член правления "Burfa Tech", добавил: "Когда трудности испытывает весь мир, легко забыть о потребностях окружающих и сосредоточиться лишь на собственных проблемах. Однако это именно то, чего следует избегать. Сейчас время держаться вместе, и своими действиями мы хотим еще раз напомнить, как важно продолжать поддерживать тех, кто в этом нуждается".

"OSOM Finance" создает сервис управления личными средствами, который объединит традиционное и цифровое управление финансовыми активами. "Burfa Tech" специализируется на высокопроизводительных вычислениях и готовых решениях для центров обработки данных.