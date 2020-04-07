ПЕРЕДОВИЦА: Школьное питание и распределение учеников по графам

Другой подход демонстрируют те, кто говорят, будто помогают только тем, кто испытывает потребность в этом и дает о себе знать. Однако связанная с пандемией ситуация и вызываемый ею всеобщий простой затягиваются, что все сильнее отражается также на экономическом положении семей. Если самоуправление ставит вопрос так, что пусть те, кто не справляется с жизнью, приходят и просят у него еду, то ясно, что многие люди делать этого не станут, даже если их экономическое положение осложнилось, поскольку для них это неприемлемо. Да и в нынешней ситуации самоуправления могут уже и не иметь адекватной картины того, каково теперь приходится семьям.