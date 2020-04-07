ПЕРЕДОВИЦА: Школьное питание и распределение учеников по графам

Введенное в Эстонии по причине распространения коронавируса чрезвычайное положение длится уже три недели, и столько же времени закрыты все учебные заведения. Поэтому все больше вопросов возникает по поводу того, каким образом самоуправления решают вопрос раздачи детям школьного питания, на которое государство выделило деньги. Решают очень по-разному.
В трех крупнейших городах Ида-Вирумаа подошли очень разумно и с заботой, предоставив возможность получать школьное питание в виде продуктовых пакетов всем семьям, кто этого пожелал.
Другой подход демонстрируют те, кто говорят, будто помогают только тем, кто испытывает потребность в этом и дает о себе знать. Однако связанная с пандемией ситуация и вызываемый ею всеобщий простой затягиваются, что все сильнее отражается также на экономическом положении семей. Если самоуправление ставит вопрос так, что пусть те, кто не справляется с жизнью, приходят и просят у него еду, то ясно, что многие люди делать этого не станут, даже если их экономическое положение осложнилось, поскольку для них это неприемлемо. Да и в нынешней ситуации самоуправления могут уже и не иметь адекватной картины того, каково теперь приходится семьям.
В сегодняшнем "Северном побережье" вы можете прочитать о проблемах, которые возникли вокруг этой темы в Йыхви.
Эта тема наверняка будет обретать все большую актуальность, чем дольше будет длиться чрезвычайное положение и чем больше будет усугубляться экономическое положение людей.