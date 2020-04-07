Чрезвычайное положение обусловило рост числа вызовов полиции и уменьшение уличной преступности

- В области правопорядка в целом по сравнению с 2019 годом выросло число вызовов в сфере общественного порядка именно из-за нарушения мер, связанных с чрезвычайным положением, - сказал руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант, указав на обстоятельство, что полиция получает от населения больше сообщений о нарушении требований, введенных руководителем чрезвычайного положения, чего год назад не было.

Хотя полиция опасалась роста числа случаев домашнего насилия, поскольку люди сейчас вынуждены больше находиться дома, количество таких сообщений пока не увеличилось. Однако это, по словам Клийманта, может быть связано и с тем, что соответствующая информация не доходит до полиции, так как люди сидят дома и передвигаются мало. Также не выросло, а скорее уменьшилось количество преступлений против собственности и уличная преступность. "Последнее мы связываем с тем, что полиция увеличила число своих патрулей на улицах наполовину".

На прошлой неделе руководитель чрезвычайного положения, премьер-министр Юри Ратас сообщил о введении новых ограничений в магазинах, согласно которым допустимое количество одномоментно находящихся в магазине людей ограничили в соответствии с размером торговой площади.

- В выходные магазинам уделялось больше внимания. В общих чертах установленные требования соблюдались, однако были места, где требования не выполнялись. Особенно бросились в глаза в этом плане в разных районах магазины "Maxima", - рассказал Клиймант, добавив, что эти нарушения, очевидно, были обусловлены недостаточностью мер в магазине, а также поведением самих людей.

По словам Клийманта, общая картина в плане соблюдения правил изменилась к лучшему. "В эти выходные в Ида-Вирумаа зафиксировали в общем 70 скоплений людей - по сравнению с предыдущими выходными это число значительно снизилось", - отметил он.

На прошлой неделе полиция также уделила больше внимания происходящему у банкоматов, поскольку это была неделя выплаты пенсий, пособий и зарплат. "Наша оценка опасности оказалась верной: возле банкоматов действительно было больше людей, чем обычно, но требование держать двухметровую дистанцию, как правило, соблюдали", - рассказал глава йыхвиской полиции.