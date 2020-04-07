Новое футбольное поле в Кохтла-Ярве ждет тепла и новых решений

- Все главные работы здесь уже проведены, завезены и ждут своего часа материалы, чтобы окончательно подготовить спортсооружение к эксплуатации, - сказал вице-мэр Кохтла-Ярве Виталий Бородин. - По сути, строителям осталось только установить тартановое покрытие, но для проведения этих работ нужно дождаться, когда окончательно растает почва. Первоначально планировали, что его установят специалисты из Латвии или Польши, но в условиях кризисной ситуации рассчитывать на то, что заграничные бригады смогут скоро к нам приехать, нельзя. Ждать не будем, поэтому генподрядчик ищет производителей в Эстонии. Они есть, но так как у них другая структура материала, придется подождать согласования изменений с проектировщиками, надеюсь, что это не займет много времени.