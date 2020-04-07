Новое футбольное поле в Кохтла-Ярве ждет тепла и новых решений

Строительство полноразмерного футбольного поля с искусственным покрытием на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве фактически завершено еще осенью, сейчас строители ждут теплых и сухих дней, чтобы установить тартановое покрытие и разместить на своих местах все предусмотренные проектом конструкции.
Новое футбольное поле на Ярвекюла теэ, 39а около здания бывшей Ярвеской русской гимназии строит АО "YIT Infra Eesti".
- Все главные работы здесь уже проведены, завезены и ждут своего часа материалы, чтобы окончательно подготовить спортсооружение к эксплуатации, - сказал вице-мэр Кохтла-Ярве Виталий Бородин. - По сути, строителям осталось только установить тартановое покрытие, но для проведения этих работ нужно дождаться, когда окончательно растает почва. Первоначально планировали, что его установят специалисты из Латвии или Польши, но в условиях кризисной ситуации рассчитывать на то, что заграничные бригады смогут скоро к нам приехать, нельзя. Ждать не будем, поэтому генподрядчик ищет производителей в Эстонии. Они есть, но так как у них другая структура материала, придется подождать согласования изменений с проектировщиками, надеюсь, что это не займет много времени.
Сумма инвестиций в этот спортобъект - 929550 евро без налога с оборота. Площадь поля соответствует стандартам ФИФА - 105 на 65 метров, также здесь будет оборудована мультифункциональная баскетбольно-волейбольная площадка и разминочная - с уличными тренажерами. Трибуна на 250 мест, освещение и табло - здесь можно будет проводить не только тренировки, но и соревнования.