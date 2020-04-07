Полиция использует дроны для проверки соблюдения правил чрезвычайного положения

В течение этой недели полиция Вирумаа ведет проверку соблюдения правил чрезвычайного положения с воздуха с помощью дронов.
Йыхвиское отделение полиции сообщило через социальные сети, что при помощи дронов будут проводит оповещение людей о связанных с чрезвычайным положением правилах и напоминать, что следить за соблюдением правил и ограничений крайне важно, ведь именно так можно пресечь распространение вируса и сохранить здоровье.
Кроме того, будет проводиться проверка соблюдения исходящих из чрезвычайного положения требований и в случае нарушения на место будет направляться патруль.
Полиция заверяет, что цель таких мер не нарушить чью-то приватность, а пресечь распространение вируса.
Как ранее сообщало "Северное побережье", в условиях чрезвычайного положения возросло число вызовов полиции, однако увеличение числа патрулей снизило обычный уровень уличной преступности; роста домашнего насилия, вопреки опасениям полиции, тоже не отмечается.