Полиция использует дроны для проверки соблюдения правил чрезвычайного положения

Йыхвиское отделение полиции сообщило через социальные сети, что при помощи дронов будут проводит оповещение людей о связанных с чрезвычайным положением правилах и напоминать, что следить за соблюдением правил и ограничений крайне важно, ведь именно так можно пресечь распространение вируса и сохранить здоровье.

Кроме того, будет проводиться проверка соблюдения исходящих из чрезвычайного положения требований и в случае нарушения на место будет направляться патруль.

Полиция заверяет, что цель таких мер не нарушить чью-то приватность, а пресечь распространение вируса.