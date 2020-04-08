Из-за несостоявшейся зимы нарвитянам подарят всепогодный каток с синтетическим льдом

Согласно техническому описанию к нарвскому тендеру, размер будущего катка должен быть 15х30 метров, должно быть построено ограждение с воротами, а также установлены скамьи в общем на двадцать сидячих мест. Для покрытия площадки предлагается использовать, например, финский материал "INICE15 synthetic ice" или подобный ему.

Предполагаемая стоимость заказа - 81434 евро, срок подачи ценовых предложений - до 16 апреля.

Срок исполнения будущего договора с победителем тендера будет 110 дней: 65 дней на эскиз и проект, еще 45 дней на строительство. Таким образом, появления нового всесезонного катка вполне можно ждать к концу лета или в начале осени.

Каток расположится на площадке возле Нарвского спортцентра по улице Раквере, 22с, рядом с которой разбит городской парк в честь столетия Эстонской Республики. Директор спортцентра Андрей Шилин рассказал "Северному побережью", что, вероятно, возглавляемое им учреждение и станет управлять катком.

Как отметил Шилин, с его стороны пока есть просьбы и предложения на сей счет тем, кто будет непосредственно заниматься данным проектом: "Очень много технических нюансов".

Также он рассказал, что продвижению идеи о приобретении синтетического льда поспособствовала минувшая неудачная зима. "Северное побережье" писало в 2019 году, что на той же площадке перед Нарвским спортцентром по заказу города была подготовлена совершенно новая коробка для обычного катка, но лед там не залили за всю зиму ни разу. "Морозы не стояли даже недели", - разочарованно вспоминает директор спортцентра.

По словам Шилина, новый каток с синтетическим льдом будет предназначен для народного катания, а не для тренировок спортсменов. "Только насчет оплаты вопрос еще не решен".

Шилин говорит, что лично он видел синтетический лед в Финляндии и тогда отметил, что покрытия последнего поколения уже не требуют обработки особыми веществами для обеспечения скольжения. "Нужна только регулярная чистка". Это дает надежду, что приобретение такого катка потом не повлечет новых специфических регулярных расходов.