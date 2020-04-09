Новый завод сланцевого масла будет

Расширение производства жидких топлив - это стратегическое инвестирование, поскольку в течение долгого времени будет создавать дополнительную ценность для эстонского государства и не противоречит климатическим амбициям.
Почему "Eesti Energia" берется за создание нового завода масел "Enefit 280"? Как известно, "Enefit" - это самая эффективная в мире промышленно подтвержденная технология переработки сланца с самой низкой себестоимостью продукции и с мизерным влиянием на окружающую среду, при которой в ходе одного процесса происходит комбинированное производство сланцевого масла, газа и электроэнергии. Таким образом, с помощью технологии "Enefit 280" из полезного ископаемого добывается более 80% содержащейся в нем энергии.
Приведенное Яанусом Пурга в "Северном побережье" от 7 апреля сравнение "Petroter" и "Enefit" некорректно, поскольку нельзя сравнивать несравнимые вещи. При технологии "Petroter" из полукокса, являющегося отходом производства масла, не производят электроэнергию. "Enefit" производит из полукокса электроэнергию для нужд самого завода, а также вдобавок для сети в объеме, соответствующем годовому потреблению примерно 70000 домохозяйств.
Единственный остаточный продукт, получающийся при технологии "Enefit", - это сланцевая зола, которая по сути является сырьем для строительства и сельского хозяйства, причем с нынешнего года ее квалифицируют как обычные отходы.
То есть наряду с денежными цифрами при сравнении технологий нельзя забывать о влиянии на окружающую среду. В случае технологии "Enefit" остающийся при производстве масла полукокс сжигается в богатой кислородом среде в котлах с кипящим слоем. После сжигания остается чистая зола. При технологии "Petroter" вместо котла с кипящим слоем используется топка первого поколения, в которой полукокс сгорает менее эффективно и часть органики остается несгоревшей.
Созданная эстонскими инженерами уникальная технология "Enefit" позволяет эффективно использовать весь добываемый сланец, а также перерабатывать в масло старые шины, а в перспективе - также пластиковые отходы и остаточные масла. Это превращает технологию "Enefit" в решателя больших экологических проблем в случае тех отходов, для которых до сих пор не удалось найти хорошего вторичного применения. Новый завод сланцевого масла позволит использовать также остаточные запасы шахты "Estonia" и разреза "Narva", достигающие 250 миллионов тонн. Было бы эффективно и ответственно по отношению к окружающей среде и государству, как владельцу сланцевого запаса, целесообразно и более дружелюбно к окружающей среде, чем при прежнем применении, использовать этот сланцевый запас.
Приведенное Яанусом Пурга сравнение "Petroter" и "Enefit" некорректно, поскольку нельзя сравнивать несравнимые вещи.
При оценке окупаемости долгосрочной инвестиции разумно использовать долгосрочные прогнозы спроса и цен, составленные организациями, объединяющими ведущих мировых экспертов. IEA (Международное энергетическое агентство), WEC (Мировой энергетический совет) и другие достойные доверия организации прогнозируют, что потребление жидких топлив и нефтепродуктов будет расти до 2040 года и останется значительным даже тогда, когда вступят в силу более строгие, чем нынешние, климатические соглашения. Яанус Пурга своих источников долгосрочных прогнозов не раскрывает.
По прогнозу IEA, потребление жидких топлив будет расти до 2040 года, и даже при самом консервативном сценарии к тому моменту инвестиция окупится. Больших изменений в глобальном долгосрочном спросе на масло не принес также вызванный коронавирусом кризис в мировой экономике и, по оценке IEA, после уменьшения спроса на масло в нынешнем году в следующем году опять произойдет рост спроса. Мы верим, что сможем продавать продукцию завода масел по хорошей цене.
Готовя инвестиционное решение, мы учитывали разные сценарии, и видим, что расширение производства жидких топлив разумно и долго будет создавать для эстонского государства дополнительную ценность, что позволит также увеличить инвестиции в развитие возобновляемой энергии, как поступала со своей нефтью, например, Норвегия. Завод масел "Eesti Energia" финансирует главным образом из собственных средств и взносов в собственный капитал, сделанных государством как владельцем.
Яанус Пурга предоставил некорректную информацию также о краткосрочных ценах, утверждая, будто сейчас сланцевое масло продается по цене 100-140 долларов США. В пятницу, 3 апреля, отпускаемый в счет майских поставок референтный продукт сланцевого масла с содержанием серы 0,5% стоил около 240 долларов, а топочное масло с содержанием серы 1% - чуть меньше 200 долларов. Содержание серы в сланцевом масле - 0,6-0,7%, то есть продажная цена сланцевого масла остается в вышеуказанных пределах.
Утверждение Яануса Пурга, будто новый завод сланцевого масла противоречит климатической и энергетической политике, тоже некорректно. Комбинированное производство масла, газа и электроэнергии из сланца гораздо более энергоэффективно, нежели прямое сжигание сланца для производства электроэнергии, а также совпадает как с государственной программой развития энергохозяйства, так и с целями климатической политики. Речь идет о трансформации сланцевого производства, при которой переходят от прямого сжигания сланца к комбинированному производству масла, газа и электроэнергии.
Уже сейчас сланцевая промышленность является бесспорным локомотивом сокращения выбросов СО2 в Эстонии. "Eesti Energia" в 2019 году уменьшил выбросы наполовину, прочем выбросы в других секторах значительно не изменились. Мы опережающими темпами идем к поставленным на 2030 год целям по уменьшению выбросов СО2.
По утверждению Яануса Пурга, при создании завода масел появятся в общем всего 310 рабочих мест. На самом деле во время строительства завода жители Эстонии получат до 700 рабочих мест, а в период работы завода - около 500 прямых и косвенных рабочих мест. Эстонское государство не настолько богато, чтобы отбросить в сторону хорошо оплачиваемые и требующие высокой квалификации рабочие места. Немаловажно и то обстоятельство, что, по оценке экспертов, значительная часть стоимости строительства нового завода масел может остаться в Эстонии.
В конечном итоге создание нового завода сланцевого масла является долгосрочной стратегической инвестицией, с помощью которой мы хотим посодействовать переработке важнейшего полезного ископаемого Эстонии, создать новые рабочие места и больше прежнего сохранять природную окружающую среду. Эстония - одно из немногих государств Европы, способное само производить жидкие топлива, и это большая ценность. При этом мы используем технологию, интерес к которой проявляется на глобальном уровне, и свои знания в этой сфере мы недавно экспортировали. Сланцевое масло является очень важной для Эстонии статьей экспорта, почти вся продукция отправляется за пределы Эстонии.