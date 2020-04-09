Новый завод сланцевого масла будет

Почему "Eesti Energia" берется за создание нового завода масел "Enefit 280"? Как известно, "Enefit" - это самая эффективная в мире промышленно подтвержденная технология переработки сланца с самой низкой себестоимостью продукции и с мизерным влиянием на окружающую среду, при которой в ходе одного процесса происходит комбинированное производство сланцевого масла, газа и электроэнергии. Таким образом, с помощью технологии "Enefit 280" из полезного ископаемого добывается более 80% содержащейся в нем энергии.

Приведенное Яанусом Пурга в "Северном побережье" от 7 апреля сравнение "Petroter" и "Enefit" некорректно, поскольку нельзя сравнивать несравнимые вещи. При технологии "Petroter" из полукокса, являющегося отходом производства масла, не производят электроэнергию. "Enefit" производит из полукокса электроэнергию для нужд самого завода, а также вдобавок для сети в объеме, соответствующем годовому потреблению примерно 70000 домохозяйств.

Единственный остаточный продукт, получающийся при технологии "Enefit", - это сланцевая зола, которая по сути является сырьем для строительства и сельского хозяйства, причем с нынешнего года ее квалифицируют как обычные отходы.

То есть наряду с денежными цифрами при сравнении технологий нельзя забывать о влиянии на окружающую среду. В случае технологии "Enefit" остающийся при производстве масла полукокс сжигается в богатой кислородом среде в котлах с кипящим слоем. После сжигания остается чистая зола. При технологии "Petroter" вместо котла с кипящим слоем используется топка первого поколения, в которой полукокс сгорает менее эффективно и часть органики остается несгоревшей.

Созданная эстонскими инженерами уникальная технология "Enefit" позволяет эффективно использовать весь добываемый сланец, а также перерабатывать в масло старые шины, а в перспективе - также пластиковые отходы и остаточные масла. Это превращает технологию "Enefit" в решателя больших экологических проблем в случае тех отходов, для которых до сих пор не удалось найти хорошего вторичного применения. Новый завод сланцевого масла позволит использовать также остаточные запасы шахты "Estonia" и разреза "Narva", достигающие 250 миллионов тонн. Было бы эффективно и ответственно по отношению к окружающей среде и государству, как владельцу сланцевого запаса, целесообразно и более дружелюбно к окружающей среде, чем при прежнем применении, использовать этот сланцевый запас.

Приведенное Яанусом Пурга сравнение "Petroter" и "Enefit" некорректно, поскольку нельзя сравнивать несравнимые вещи.

При оценке окупаемости долгосрочной инвестиции разумно использовать долгосрочные прогнозы спроса и цен, составленные организациями, объединяющими ведущих мировых экспертов. IEA (Международное энергетическое агентство), WEC (Мировой энергетический совет) и другие достойные доверия организации прогнозируют, что потребление жидких топлив и нефтепродуктов будет расти до 2040 года и останется значительным даже тогда, когда вступят в силу более строгие, чем нынешние, климатические соглашения. Яанус Пурга своих источников долгосрочных прогнозов не раскрывает.