Катри Райк: "Остановим автобусы смерти!"

Страна обеспокоена ситуацией в Ида-Вирумаа. Именно в последние дни у нас резко возросло число людей, заразившихся вирусом COVID-19. Многие спрашивают, в чем феномен Ида-Вирумаа или Нарвы, так как вначале инфицированных людей было очень мало. Причина кроется прежде всего в том, что проводилось мало тестов и всеми силами старались делать вид, что у нас все в порядке.

Еще одна причина - по крайней мере отчасти - в том, что наш регион довольно замкнут и обособлен. Но теперь коронавирус добрался и до нас и уже дотянулся до группы риска - наших матерей и отцов, бабушек и дедушек. Вирус также попал в местные дома попечения.

Однако у нас есть еще одна бомба замедленного действия - местные автобусные линии, которые везут людей на дачи, кладбище или просто даже на прогулку в живописные места. Благодаря наступившей прекрасной весенней погоде среди пассажиров стало много пожилых людей. Часто в этих автобусах многолюдно и картина может сильно отличаться от той, о которой мы вроде бы договорились: между людьми должна быть дистанция в два метра.

Есть три возможных способа решения: сделать автобусы платными, закрыть автобусные линии или увеличить количество автобусов на линиях.

Первым делом мы рассчитываем на помощь полицейских патрулей. Но патрулей явно не хватит в момент пика, кроме того, патруль может значительно затруднить вход в автобус. Также важно, чтобы местные органы власти отнеслись к проблеме серьезно и направили для урегулирования ситуации и служащих охраны правопорядка.

Наиболее разумно было бы однозначно решить вопрос об автобусах. Есть три возможных способа решения: сделать автобусы платными, закрыть автобусные линии или увеличить количество автобусов на линиях.

Первое решение может не помочь, второе, вероятно, непопулярно. Несомненно, поможет третий вариант - увеличить количество автобусов на линиях. Не будем забывать, что люди также ездят на автобусах из дома на работу и обратно, особенно по маршруту Йыхви - Силламяэ - Нарва, Нарва - Нарва-Йыэсуу или Йыхви - Кохтла-Ярве.

Решение должно быть очень быстро принято собственниками автобусных линий, в том числе государством, организующим бесплатный проезд. Однако, например, автобусные линии Нарвы принадлежат городу, и критическими здесь являются так называемые дачные автобусы, которые ходят на линиях 36, 37, 38, 39 и 41. Город Нарва, безусловно, имеет необходимую сумму, чтобы увеличить количество автобусов.