В Йыхви посадка цветов и уход за ними оказались слишком дорогими

Йыхвискому волостному управлению не удалось с первой попытки найти фирму, которая бы посадила цветы и за ними ухаживала, так как ценовое предложение единственного участника гостендера - ТОО "N&V" - превысило предполагаемую стоимость примерно на 20 процентов.