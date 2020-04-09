В Йыхви посадка цветов и уход за ними оказались слишком дорогими

Йыхвискому волостному управлению не удалось с первой попытки найти фирму, которая бы посадила цветы и за ними ухаживала, так как ценовое предложение единственного участника гостендера - ТОО "N&V" - превысило предполагаемую стоимость примерно на 20 процентов.
Волостное управление планировало заплатить за заключаемый на три года договор 204000 евро (вместе с НСО), а предложение "N&V" составило более 255000 евро. Поэтому волостное управление отклонило предложение и объявило новый тендер.
Помощник волостного старейшины Наталия Абель отметила, что в условиях нового тендера предполагаемая стоимость осталась прежней, но несколько уменьшен объем работ. Например, из него исключена замена высохших кустов на склонах пешеходного тоннеля.