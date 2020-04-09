Чт, 9.04.2020
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В Йыхви посадка цветов и уход за ними оказались слишком дорогими

Многие кусты на склонах пешеходного туннеля в Йыхви высохли и требуют замены.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Йыхвискому волостному управлению не удалось с первой попытки найти фирму, которая бы посадила цветы и за ними ухаживала, так как ценовое предложение единственного участника гостендера - ТОО "N&V" - превысило предполагаемую стоимость примерно на 20 процентов.

Волостное управление планировало заплатить за заключаемый на три года договор 204000 евро (вместе с НСО), а предложение "N&V" составило более 255000 евро. Поэтому волостное управление отклонило предложение и объявило новый тендер. 

Помощник волостного старейшины Наталия Абель отметила, что в условиях нового тендера предполагаемая стоимость осталась прежней, но несколько уменьшен объем работ. Например, из него исключена замена высохших кустов на склонах пешеходного тоннеля.

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