Во время чрезвычайного положения в Ида-Вирумаа вырос спрос на психиатрическое консультирование

Ахтмеская больница, единственная в Ида-Вирумаа, предлагающая услугу психиатрического лечения, после введения чрезвычайного положения прекратила амбулаторный прием пациентов и теперь консультирует по телефону. Однако число дистанционных приемов по сравнению c прежними амбулаторными выросло на треть.
- Количество амбулаторных приемов, которые проводятся по телефону, выросло примерно на 30 процентов. Телефоны психиатров и психологов разрываются, так что пациентам даже трудно дозвониться, - рассказал главный врач Ахтмеской больницы Георгий Белоцерковский.