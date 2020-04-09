Во время чрезвычайного положения в Ида-Вирумаа вырос спрос на психиатрическое консультирование

В Ахтмескую больницу сейчас не пускают ни посетителей, ни амбулаторных пациентов. Экстренные пациенты должны сдать пробу на коронавирус.

Ахтмеская больница, единственная в Ида-Вирумаа, предлагающая услугу психиатрического лечения, после введения чрезвычайного положения прекратила амбулаторный прием пациентов и теперь консультирует по телефону. Однако число дистанционных приемов по сравнению c прежними амбулаторными выросло на треть.