Чт, 9.04.2020
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Во время чрезвычайного положения в Ида-Вирумаа вырос спрос на психиатрическое консультирование

В Ахтмескую больницу сейчас не пускают ни посетителей, ни амбулаторных пациентов. Экстренные пациенты должны сдать пробу на коронавирус.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Ахтмеская больница, единственная в Ида-Вирумаа, предлагающая услугу психиатрического лечения, после введения чрезвычайного положения прекратила амбулаторный прием пациентов и теперь консультирует по телефону. Однако число дистанционных приемов по сравнению c прежними амбулаторными выросло на треть.

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- Количество амбулаторных приемов, которые проводятся по телефону, выросло примерно на 30 процентов. Телефоны психиатров и психологов разрываются, так что пациентам даже трудно дозвониться, - рассказал главный врач Ахтмеской больницы Георгий Белоцерковский.

Прием не ведется

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