Чт, 9.04.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Йыхви постарается продолжить незавершенные стройки

На создаваемой между Йыхвиским концертным домом и "Pargi Кeskus" музыкальной площадке вновь начались работы.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В начале апреля в Йыхви продолжилось не завершенное осенью строительство музыкальной площадки, дорожек и площадок городского парка, а также стадиона русской основной школы, но когда эти объекты будут готовы, сложно прогнозировать по причине действующего в стране чрезвычайного положения.

ДОСТУПНО ДЛЯ

Строительство дополнительного участка йыхвиского променада и музыкальной площадки, создаваемой между концертным домом и "Pargi Кeskus", началось еще в конце позапрошлого лета. Строительство этого объекта затянулось, так как между волостным управлением и первым строителем - "Terre Ehitus" - возникли разногласия, приведшие к прекращению сотрудничества. Принявший объект летом прошлого года "RTS Infraehitus" успел до наступления зимы уложить тротуарную плитку на участке променада, однако строительство музыкальной площадки закончено не было.

- В начале апреля работы снова идут, в том числе по выходным, - отметила помощник йыхвиского волостного старейшины Наталия Абель, отметив, что сейчас готовят площадку для укладки плитки. - Официально до завершения работ осталось десять дней, но с учетом чрезвычайного положения мы дадим, очевидно, дополнительное время, ведь сейчас из соображений безопасности невозможно отправлять на объект сразу много работников. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ