Йыхви постарается продолжить незавершенные стройки

ДОСТУПНО ДЛЯ

Строительство дополнительного участка йыхвиского променада и музыкальной площадки, создаваемой между концертным домом и "Pargi Кeskus", началось еще в конце позапрошлого лета. Строительство этого объекта затянулось, так как между волостным управлением и первым строителем - "Terre Ehitus" - возникли разногласия, приведшие к прекращению сотрудничества. Принявший объект летом прошлого года "RTS Infraehitus" успел до наступления зимы уложить тротуарную плитку на участке променада, однако строительство музыкальной площадки закончено не было.

- В начале апреля работы снова идут, в том числе по выходным, - отметила помощник йыхвиского волостного старейшины Наталия Абель, отметив, что сейчас готовят площадку для укладки плитки. - Официально до завершения работ осталось десять дней, но с учетом чрезвычайного положения мы дадим, очевидно, дополнительное время, ведь сейчас из соображений безопасности невозможно отправлять на объект сразу много работников.