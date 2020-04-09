Йыхви постарается продолжить незавершенные стройки

В начале апреля в Йыхви продолжилось не завершенное осенью строительство музыкальной площадки, дорожек и площадок городского парка, а также стадиона русской основной школы, но когда эти объекты будут готовы, сложно прогнозировать по причине действующего в стране чрезвычайного положения.
Строительство дополнительного участка йыхвиского променада и музыкальной площадки, создаваемой между концертным домом и "Pargi Кeskus", началось еще в конце позапрошлого лета. Строительство этого объекта затянулось, так как между волостным управлением и первым строителем - "Terre Ehitus" - возникли разногласия, приведшие к прекращению сотрудничества. Принявший объект летом прошлого года "RTS Infraehitus" успел до наступления зимы уложить тротуарную плитку на участке променада, однако строительство музыкальной площадки закончено не было.